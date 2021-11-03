Биржи США в среду закрылись ростом основных индексов S&P 500, DJIA и Nasdaq после решения Федеральной резервной системы (ФРС) начать сокращать выкуп активов с рынка уже в ноябре, свидетельствуют данные торгов.В источнике
Директор ЦРУ Уильям Бернс посещал Москву с целью "предупредить" Кремль о недопустимости действий против Украины, а также узнать намерения России, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванные источники.
«Галатасарай» подал протест в УЕФА на результат матча группового этапа Лиги Европы с «Локомотивом» (1:1) из-за двух желтых карточек, показанных защитнику москвичей Дмитрию Живоглядову, после которых того не удалили с поля.
Заместитель начальника УВД по ТиНАО ГУМВД России по Москве Алексей Ломанчук сообщил, что среди задержанных за нападение на мужчину с сыном трое являются гражданами России 2000, 2002 и 2003 годов рождения, а один - уроженец ближнего зарубежья 2002 года рождения.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил «красную зону» больницы в Орше и во время общения с одной из пациенток с COVID-19 пожал ей руку, а затем снял маску, чтобы доказать, что он не двойник главы государства.