Доходность 10-летних трежерис сегодня обновила двухлетний максимум, поднявшись до 1,8064%, и перспективы более быстрого ужесточения денежно-кредитной политики в США, а также сокращения баланса ФРС продолжают давить на рынок.
Как сообщает официальный сайт КХЛ, по его итогам было принято решение об отмене матча №579 «Авангард» — «Салават Юлаев», который должен был состояться 12 января 2022 года, ввиду 26 положительных тестов на коронавирус в уфимском клубе (20 хоккеистов, пять тренеров и один представитель команды).