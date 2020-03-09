Экономика
Гудвилл.онлайнБиржи в Европе упали после обвала цен на нефть
Эксперты связывают это с резким падением общемировых цен на нефть и ситуацией вокруг коронавируса. Напомним, Россия вышла из сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, из-за чего последующие цены на нефть резко обрушились.
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Экономика
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Энергетика
Акции Saudi Aramco упали на максимально допустимый уровень
Акции саудовской нефтяной корпорации Saudi Aramco в ходе торгов опустились на максимально возможные 10%.