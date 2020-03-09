Экономика

Гудвилл.онлайнГудвилл.онлайнБиржи в Европе упали после обвала цен на нефть

Эксперты связывают это с резким падением общемировых цен на нефть и ситуацией вокруг коронавируса. Напомним, Россия вышла из сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, из-за чего последующие цены на нефть резко обрушились.
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Европейские биржи обвалились после падения цен на нефть

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Европейские биржи упали после обвала цен на нефть

РБК04:36

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Изначально поединок должен был пройти 1 декабря, но РПЛ из-за острой ротавирусной инфекции у футболистов и сотрудников «Сочи» перенесла встречу на 23 февраля.
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Акции саудовской нефтяной корпорации Saudi Aramco в ходе торгов опустились на максимально возможные 10%.
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