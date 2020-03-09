Экономика

Гудвилл.онлайнГудвилл.онлайнБиржи в Европе упали после обвала цен на нефть

Эксперты связывают это с резким падением общемировых цен на нефть и ситуацией вокруг коронавируса. Напомним, Россия вышла из сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, из-за чего последующие цены на нефть резко обрушились.
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Церемония зажжения олимпийского огня пройдет без зрителей

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Лидер сборной России по биатлону Александр Логинов опроверг информацию о том, что может пропустить этап Кубка мира в Осло из-за буллинга со стороны норвежских болельщиков.
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Опубликованы расшифровки разговоров фигурантов дела «Сети»

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Власти Черногории объявили в розыск бывшего почетного консула России в этой стране Боро Джукича, он ожидает свой арест по возвращению домой, заявил политик РИА Новости.
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Forbes: сервис Spotify запустится в России в середине этого года

Шведский музыкальный стриминговый сервис Spotify запустится в России во втором квартале этого года, сообщает Forbes со ссылкой на источники в компании.
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В Нидерландах начался суд по делу о крушении рейса MH17

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Умер актер из «Звездных войн» Макс фон Сюдов

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Сделка ОПЕК+ по снижению нефтедобычи «просто лишена смысла» для России, так как выбывающие при ее продлении объемы нефти замещались американской сланцевой нефтью.
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Жители России увидят суперлуние 9 марта

Суперлунием называется такая фаза луны (полнолуние или новолуние), которая приходится на максимально близкое расположение естественного спутника к Земле, перигей.
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МЭА ожидает падения спроса на нефть впервые за 11 лет

Международное энергетическое агентство (МЭА) по итогам 2020 года ожидает снижение спроса на нефть на 90 тыс. баррелей в сутки в базовом сценарии и на 730 тыс. в пессимистичном.
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США и Россия стали главными экспортерами оружия по итогам 2015-2019 годов.
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