Эксперты связывают это с резким падением общемировых цен на нефть и ситуацией вокруг коронавируса. Напомним, Россия вышла из сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, из-за чего последующие цены на нефть резко обрушились.

Биржи в Европе упали после обвала цен на нефть

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