Экономика
Гудвилл.онлайнБиржи в Европе упали после обвала цен на нефть
Эксперты связывают это с резким падением общемировых цен на нефть и ситуацией вокруг коронавируса. Напомним, Россия вышла из сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, из-за чего последующие цены на нефть резко обрушились.
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Общество
В Москве зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом
Три новых случая коронавирусной инфекции зафиксированы в России за минувшие сутки, все три - в Москве у граждан РФ, побывавших в Италии, сообщает в понедельник оперативный штаб.
Экономика
Саудовская Аравия прокомментировала обвинения в начале войны цен с РФ
Агентство ТАСС, которое ссылается на источник, знакомый с решением властей королевства, заявил, что Саудовская Аравия не объявляла РФ войну цен на рынке нефти.
Энергетика
Мировые цены на нефть замедлили падение
Нефть марки Brent пробила прежний минимум в $31,38 за баррель, продолжив падение.
Политика
Поэтесса Дмитрук предупредила о возможном развале Украины
2 февраля бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина рискует развалиться на несколько государств.
Хоккей
Международная федерация хоккея отказалась переносить ЧМ-2020 в Сочи
Перенос места проведения чемпионата мира по хоккею в Россию не произойдет даже ценой отмены игр, заявил вице-президент Международной федерации хоккея (IIHF) Калерво Куммола 5 марта изданию Ilta Sanomat.
Политика
Ашраф Гани принял присягу президента Афганистана
Футбол
Акинфеев отбил пенальти и повторил рекорд чемпионата России
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в матче 21-го тура чемпионата России по футболу повторил рекорд турнира по количеству отраженных пенальти.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган сбрил брови и оказался в «психушке»
Рэпер Джиган попал в реабилитационный центр менее чем через месяц после рождения сына Давида.
Биатлон
Логинов объяснил возможный пропуск этапа Кубка мира в Осло
Лидер сборной России по биатлону Александр Логинов опроверг информацию о том, что может пропустить этап Кубка мира в Осло из-за буллинга со стороны норвежских болельщиков.
Политика
Опубликованы расшифровки разговоров фигурантов дела «Сети»
На записях слышно, что молодые люди называют терроризм «способом действия», а также обсуждают изготовление самодельных взрывных устройств (СВУ) и планы «сварить и испытать» взрывчатку в Пензенской области.
Общество
Синоптик рассказал, каким будет лето в 2020 году в России
Температурный коридор составит +21-26°C, +22-27°C. Тишковец добавил, что в этом году будет нормальная летняя погода, ожидаются также ливни, грозы и град.
Политика
Черногория объявила в розыск бывшего почетного консула России
Власти Черногории объявили в розыск бывшего почетного консула России в этой стране Боро Джукича, он ожидает свой арест по возвращению домой, заявил политик РИА Новости.
Общество
Forbes: сервис Spotify запустится в России в середине этого года
Шведский музыкальный стриминговый сервис Spotify запустится в России во втором квартале этого года, сообщает Forbes со ссылкой на источники в компании.
Политика
В Нидерландах начался суд по делу о крушении рейса MH17
В Амстердаме начался судебный процесс над подозреваемыми в причастности к крушению рейса MH17 в июле 2014 года.
Экономика
Экономист спрогнозировал рост цен на нефть и укрепление рубля
Хазин выразил уверенность, что к вечеру понедельника цена на нефть вырастет до отметки около $40 за баррель.
Общество
Эксперт назвал сроки окончания эпидемии нового коронавируса
Эпидемия COVID-19 (заболевания, вызванного коронавирусом нового типа) сохранится в странах мира по меньшей мере до июня этого года.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отменила празднование 8 марта из-за болезни
Российская певица Алла Пугачева рассказала, что 8 марта – особенный праздник и призвала россиян "дарить радость".
Кино
Умер актер из «Звездных войн» Макс фон Сюдов
Шведский актер Макс фон Сюдов умер в Париже на 91-м году жизни, передает издание Paris Match.
Энергетика
В «Роснефти» назвали бессмысленной сделку ОПЕК+ для России
Сделка ОПЕК+ по снижению нефтедобычи «просто лишена смысла» для России, так как выбывающие при ее продлении объемы нефти замещались американской сланцевой нефтью.
Общество
Жители России увидят суперлуние 9 марта
Суперлунием называется такая фаза луны (полнолуние или новолуние), которая приходится на максимально близкое расположение естественного спутника к Земле, перигей.
Общество
В ФНС назвали самые популярные виды деятельности самозанятых россиян
В Федеральной налоговой службе (ФНС) рассказали, что самозанятые россияне их всех услуг предпочтение отдают перевозке пассажиров (16,5%).
Происшествия
Подозреваемый в убийстве школьника сын судьи задержан в Петербурге
Энергетика
МЭА ожидает падения спроса на нефть впервые за 11 лет
Международное энергетическое агентство (МЭА) по итогам 2020 года ожидает снижение спроса на нефть на 90 тыс. баррелей в сутки в базовом сценарии и на 730 тыс. в пессимистичном.
Здоровье
Врач Тесманн предупредил о четырех опасных сигналах кожи
Немецкий врач Йенс Тесманн перечислил четыре изменения на коже, которые могут указывать на развитие серьезных заболеваний внутренних органов.
Общество
США и Россия стали главными экспортерами оружия по итогам 2019 года
США и Россия стали главными экспортерами оружия по итогам 2015-2019 годов.
Экономика
Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля
Со слов зампреда комитета Совета Федерации по соцполитике Елены Бибиковой, социальные выплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля, пишет РИА Новости.
Финансы
Центробанк приостановил покупку иностранной валюты на 30 дней
Известно, что рассматривать возобновление покупок Центробанк будет в марте, учитываю ситуацию на рынке.