Финансы
Вести.ФинансБиржу для санкционных компаний протестируют в декабре
Биржа для санкционных компаний может заработать уже в декабре, сообщил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев.
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Финансы
Россия увеличила вложения в госбумаги США
В августе Россия увеличила вложения в государственные бумаги США с $8,5 млрд до $9,3 млрд, следует из материалов американского Министерства финансов.
Политика
На Украине приняли все законы по амнистии в рамках Минских соглашений
Замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил, что Киев уже принял необходимые законы для совершения амнистии в контексте минских соглашений.
Политика
Горбачев рассказал об обращении к Путину
Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Политика
«Газпром» призвал урегулировать судебные споры с Украиной
«До украинских партнёров, до европейских партнёров наша позиция доведена, что, без сомнения, до заключения нового контракта необходимо полностью урегулировать все судебные споры», — цитирует Интерфакс Миллера.
Политика
Сенцов назвал русских и украинцев братьями
Культура
Новые «Сваты» сменят название из-за ухода актеров
Седьмой сезон популярного телесериала "Сваты" может выйти под другим названием. Причиной тому станет массовый уход актеров из проекта.
Авто
Группа ГАЗ зарегистрировала новый логотип «Победы»
Экономика
Компании Глеба Франка заплатят на крабовых аукционах 38 млрд рублей
Российский аукционный дом опубликовал результаты крабовых аукционов: разыграно 35 лотов из 41 на общую сумму более 142 млрд руб. Лот дает право на пользование квотами на добычу краба в районе промысла, компании получат их на 15 лет.
Происшествия
Отец Цоя прокомментировал новую версию гибели сына
Отец музыканта Виктора Цоя Роберт прокомментировал "Газете.Ru" новую версию гибели сына.
Шоу-бизнес
Родные Анастасии Заворотнюк призвали помолиться за здоровье актрисы
Как сообщает ToDay News Ufa, родные актрисы Анастасии Заворотнюк в Instagram призвали присоединиться к соборной молитве за здравие Анастасии Заворотнюк, которую предложила одна из подписчиц.
Общество
Более миллиона кредитных историй россиян оказались в открытом доступе
В открытом доступе оказалось более миллиона кредитных историй россиян.
Армия и оружие
Сирийские курды обвинили Турцию в нарушении перемирия
Единоборства
Бетербиев и Гвоздик показали одинаковый вес
Политика
Россия подготовила проект о переносе Первого комитета ГА ООН из США
Россия подготовила предложение о переносе работы комитета по вопросам разоружения Генассамблеи ООН из Нью-Йорка в Женеву или Вену.
Политика
В Киеве заявили о невозможности отсоединения от энергосистемы России
Заместитель министра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин заявил, что страна не сможет в ближайшее время отсоединиться от энергосистемы России.
Происшествия
В США тело модели нашли в залитом бетоном ящике
Общество
Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак
Авто
Представили заряженный микроавтобус Hyundai iMax N Drift Bus
Hyundai iMax N Drift Bus построен на основе серийного миктоавтобуса, при этом салон автомобиля остался полностью функциональным и способен по-прежнему взять на борт восемь человек.
Армия и оружие
Экстремальное снижение МиГ-29 сняли на видео
Истребитель МиГ-29 Военно-воздушных сил Алжира во время учений совершил проход на сверхмалой высоте. Видео маневра появилось в Facebook.
Общество
Россияне едят слишком много яиц
Жители России едят слишком много яиц. Об этом говорится в отчете аналитиков Sberbank СІВ. В среднем россиянин в год съедает 280 яиц.
Спорт
Валуев ответил агрессивному болельщику сборной Украины по футболу
Депутат Госдумы и бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев ответил агрессивному болельщику сборной Украины по футболу.
Армия и оружие
Минобороны к концу года получит восемь вертолетов Ка-52 «Аллигатор»
Минобороны РФ к концу 2019 года получит 8 ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор", четыре из них уже готовы к передаче, сообщил управляющий директор Арсеньевской авиационной компании (ААК) "Прогресс" Юрий Денисенко.
Происшествия
Вооруженный грабитель застрелил посетителя в банке Екатеринбурга
В Екатеринбург в отделении одного из банков произошла стрельба, сообщают местные СМИ.
Шоу-бизнес
Леди Гага упала со сцены во время танца с фанатом
Известная певица, исполнительница популярных хитов, Леди Гага упала со сцены во время своего концерта Enigma.
Общество
Роспотребнадзор планирует запретить пластиковые пакеты
Роспотребнадзор намерен запретить производство одноразовых пластиковых пакетов и уже занимается согласованием соответствующего законопроекта.
Кино
Всё мое тело – оружие: вышел бесцензурный трейлер «Терминатора 6»
В Сети появился свежий бесцензурный трейлер научно-фантастического боевика «Терминатор: Тёмные судьбы», в котором чуть больше внимания уделили новому главному злодею Rev-9, самому смертоносному киборгу производства SkyNet, а также старому-доброму T-800, который скрывается среди людей под именем Карл.
Шоу-бизнес
Лобода отметила день рождения с солистом Rammstein
Певица Светлана Лобода разместила в Instagram фотографию со своего дня рождения, на которой сидит рядом с солистом немецкой группы Rammstein Тиллем Линдеманном, подогрев слухи об их романе.