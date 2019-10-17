Финансы

Вести.ФинансВести.ФинансБиржу для санкционных компаний протестируют в декабре

Биржа для санкционных компаний может заработать уже в декабре, сообщил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев.
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