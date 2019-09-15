Футбол

Sport24.ruSport24.ruБистрович рассказал о своем фантастическом голе в ворота «Тамбова»

Тамбов — ЦСКА
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Саранск, Мордовия Арена
19′
Седрик Гогуа
44′
Иван Обляков
49′
Седрик Гогуа
Звонимир Шарлия
Валерий Чуперка
72′
Валерий Чуперка
75′
Михаил Костюков
Павел Карасев
79′
79′
Константин Кучаев
Лукас Сантос
Хызыр Аппаев
Хетаг Хосонов
82′
84′
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
85′
Кристиян Бистрович
Сослан Таказов
Андрей Часовских
88′
90′+1′
Хердюр Магнуссен
90′+4′
Хердюр Магнуссен
Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович в видеоинтервью клубной пресс-службе рассказал о своем голе в ворота «Тамбова» (2:0) в матче 9-го тура РПЛ. Бистрович вышел на замену на 84-й минуте при счете 0:0 и первым же касанием сумел забить: хорвату удался красивый удар из-за пределов штрафной.
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