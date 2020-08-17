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РБК
РБК

Bitcoin, Ripple, стейблкоин. Что может претендовать на место доллара

Россия и Китай постепенно отказываются от использования доллара. В первом квартале 2020 г. доля американской валюты в расчетах по операциям между этими странами опустилась до 46%. Евро теперь задействован в 30% всех сделок.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Исключительные меры: Россия и Китай отвернулись от доллара

Москва и Пекин держат курс на отказ от американской валюты. Доля доллара в расчетах по торговым операциям между Россией и Китаем на минимуме, а национальных валют — на максимуме.
РИА Новости01:00
Подробнее о событии
РБК

Bitcoin, Ripple, стейблкоин. Что может претендовать на место доллара

РБК12:33
РИА Новости

Исключительные меры: Россия и Китай отвернулись от доллара

РИА Новости01:00
Экономика сегодня

Финансист предсказал дату падения доллара как мировой валюты

Экономика сегодня06:09
Пятый канал

«Дедолларизация» приблизилась к «моменту прорыва»

Пятый канал03:48
Дума ТВ

Китай и Россия отвернулись от доллара

Дума ТВ03:34
Народные новости

Россия и Китай добьют доллар «дедолларизацией»

Народные новости03:05
ФАН

Россия научилась развиваться в условиях кризиса лучше остального мира

ФАН10:17

Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ

17 августа Верховный суд РФ признал экстремистской организацией «международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, известное также как «Арестантский уклад един», А.У.Е.)» и запретил его деятельность на территории страны.
RT на русском11:45
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Скаут из Серии А: «Сарри говорил, что ему в „Ювентусе“ нужен такой игрок, как Баринов»

Алекс Великих, скаут итальянского «Кальяри», рассказал в беседе с корреспондентом matchtv.ru о том, что бывшему тренеру «Ювентуса» Маурицио Сарри был интересен полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов.
Матч ТВ13:28

В Курской области «умершая» пациентка очнулась в морге

"Ранее в СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что женщина, госпитализированная в Горшеченскую ЦРБ, очнулась в морге, куда ее отправили после того, как констатировали смерть в районной больнице", - информируют областные власти.
РИА Новости15:07
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ФК «Локомотив» опубликовал фото Месси в форме клуба

Ранее председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков, отвечая на вопрос об интересе клуба к защитнику "Спартака" Николаю Рассказову, заявил, что клуб ведет переговоры с Месси, который готов перейти в "Локо".
Москва 2413:38

Перовскит и органические солнечные элементы впервые отправили в космос

Ранее ГЛАС писал о том, что на исследовательской станции Конкордия, которая располагается в Антарктиде, и где постоянно проживают двенадцать исследователей, впервые за четыре месяца взошло солнце.
ГЛАС.RU15 августа в 02:43
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Арбитры матча «Спартака» с «Сочи» отстранены от судейства

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что рефери Василий Казарцев и Алексей Еськов, работавшие на скандальном матче первого тура Премьер-лиги между "Спартаком" и "Сочи" (2:2), отстранены от судейства.
Российская газета12:20

Очевидцы сообщили о движении колонн спецтехники без номеров в сторону Белоруссии

Колонна грузовиков «Урал» и КамАЗ без номеров и опознавательных знаков движется в сторону границы с Белоруссией по трассам Е95 и M1, передает Conflict Intelligence Team (CIT) со ссылкой на видео из Telegram-каналов и информацию СМИ.
Коммерсантъ05:23
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