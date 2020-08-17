Bitcoin, Ripple, стейблкоин. Что может претендовать на место доллара
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Россия и Китай постепенно отказываются от использования доллара. В первом квартале 2020 г. доля американской валюты в расчетах по операциям между этими странами опустилась до 46%. Евро теперь задействован в 30% всех сделок.В источнике
С чего всё началось
Исключительные меры: Россия и Китай отвернулись от доллара
Москва и Пекин держат курс на отказ от американской валюты. Доля доллара в расчетах по торговым операциям между Россией и Китаем на минимуме, а национальных валют — на максимуме.
РИА Новости01:00
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