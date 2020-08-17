Bitcoin, Ripple, стейблкоин. Что может претендовать на место доллара

Россия и Китай постепенно отказываются от использования доллара. В первом квартале 2020 г. доля американской валюты в расчетах по операциям между этими странами опустилась до 46%. Евро теперь задействован в 30% всех сделок.