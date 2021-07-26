Саратовского депутата могут снять с думских выборов из-за давнего видео в соцсетях

Николай Бондаренко уверен, что не может быть привлечен к ответственности, поскольку видео было опубликовано им в 2011 году, а экстремистским этот ролик был признан лишь в 2013-м.