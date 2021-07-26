Темпы распространения коронавируса в регионе продолжают увеличиваться: второй месяц количество выявляемых случаев ковида растет с каждым днем В Алтайском крае за прошедшие сутки подтвердили 269 новых случаев заражения коронавирусом.
"Минфин России по согласованию с Минсельхозом России, Росалкогольрегулированием и Росаккредитацией подготовил официальные разъяснения по вопросу применения и исполнения импортерами норм федеральных законов ФЗ-171 и ФЗ-345 в части декларирования соответствия винодельческой продукции", - говорится в сообщении.
Диспетчер минского аэропорта, призвавший самолет Ryanair с Романом Протасевичем на борту к экстренной посадке в национальном аэропорту, уехал из страны вместе с семьей, сообщает «Наша Ніва» со ссылкой на источник в «Белаэронавигации».
Группа депутатов Госдумы, состоящих в Общероссийском народном фронте (ОНФ), планирует внести в нижнюю палату законопроект, который обяжет поставщиков услуг питания обосновывать снижение цены госзакупок.
По информации пресс-службы, 37 БМД-4М и БТР-МДМ "Ракушка" поставили в войска в соответствии с государственной программой оснащения соединений и воинских частей ВДВ новейшими образцами вооружения и военной техники, а экипажи данных машин проходили специальную подготовку для управления ими.
Исследование ученых из Имперского колледжа Лондона и Кембриджского университета (Великобритания) подтвердило то, о чем говорят с недавних пор: у людей, перенесших коронавирусное заболевание, наблюдается снижение уровня когнитивных способностей.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела об убийстве жены и сына отставного контр-адмирала Леонида Лобанова в Петербурге и поставил его на контроль центрального аппарата.
После выделения новых средств изменилась расстановка сил среди топ-10 банков-участников по объему их лимита: ПСБ переместился с шестого на пятое место, "Ак Барс" — с 12-го на восьмое, по одной позиции потеряли банк "Дом.РФ" и Газпромбанк, две — банк "Санкт-Петербург".
Французские журналисты пишут о том, что 25 июля, во время большого военно-морского парада в Петербурге, Владимир Путин рассказал, что Россия заняла заметное место среди «крупнейших морских держав мира», она способна обнаружить и уничтожить «любую цель».