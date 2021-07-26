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Экономика

Bitcoin подорожал более чем на 15% и превысил $40 тыс. впервые с июня

Криптовалюта Bitcoin в ходе торговой сессии ускорила рост и достигла отметки $40,233 тыс.
Известия
Стоимость криптовалюты превысила $40 тыс. впервые с 16 июня.
Газета.Ru
Согласно данным на 22:28 мск, курс биткойна находился на уровне $40,435 тыс. (+17,33%).
ТАСС
Двумя месяцами ранее стоимость биткоина выросла на 20 % после обвала на бирже, почти достигнув отметки 42 тыс. долларов.
Взгляд.ру

Подробнее о событии

Стоимость биткоина выросла до $38 тысяч

REGNUM05:09

Стоимость биткоина превысила 40 тыс. долларов

Взгляд.ру15:35

Стоимость биткойна превысила $40 тыс

ТАСС15:38

Цена биткоина превысила $40 тысяч

RT на русском15:23

Bitcoin подорожал более чем на 15% и превысил $40 тыс. впервые с июня

Известия15:42

Рост биткоина составил более 10%

Аргументы и Факты04:08

Биткоин начал стремительно прибавлять в ходе торговой сессии

Экономика сегодня03:50
Интересное

269 случаев коронавируса выявили в Алтайском крае за сутки на 26 июля

Темпы распространения коронавируса в регионе продолжают увеличиваться: второй месяц количество выявляемых случаев ковида растет с каждым днем В Алтайском крае за прошедшие сутки подтвердили 269 новых случаев заражения коронавирусом.
Толк00:13

Минфин подготовил разъяснения о правилах импорта алкоголя после поправок в закон о вине

"Минфин России по согласованию с Минсельхозом России, Росалкогольрегулированием и Росаккредитацией подготовил официальные разъяснения по вопросу применения и исполнения импортерами норм федеральных законов ФЗ-171 и ФЗ-345 в части декларирования соответствия винодельческой продукции", - говорится в сообщении.
РИА Новости13:10

Посадивший самолет Ryanair в Минске диспетчер уехал с семьей из Белоруссии

Диспетчер минского аэропорта, призвавший самолет Ryanair с Романом Протасевичем на борту к экстренной посадке в национальном аэропорту, уехал из страны вместе с семьей, сообщает «Наша Ніва» со ссылкой на источник в «Белаэронавигации».
Lenta.ru13:10

«Известия»: ОНФ предложил обязать бизнес обосновывать снижение цен при госзакупках

Группа депутатов Госдумы, состоящих в Общероссийском народном фронте (ОНФ), планирует внести в нижнюю палату законопроект, который обяжет поставщиков услуг питания обосновывать снижение цены госзакупок.
ТАСС23:50

Ивановские десантники получили более 30 новых боевых машин десанта и бронетранспортеров

По информации пресс-службы, 37 БМД-4М и БТР-МДМ "Ракушка" поставили в войска в соответствии с государственной программой оснащения соединений и воинских частей ВДВ новейшими образцами вооружения и военной техники, а экипажи данных машин проходили специальную подготовку для управления ими.
ТАСС14:27

У переболевших Covid-19 выявили снижение когнитивных способностей

Исследование ученых из Имперского колледжа Лондона и Кембриджского университета (Великобритания) подтвердило то, о чем говорят с недавних пор: у людей, перенесших коронавирусное заболевание, наблюдается снижение уровня когнитивных способностей.
Naked Scienceвчера в 14:04

Бастрыкин поставил на контроль дело об убийстве семьи отставного адмирала в Петербурге

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела об убийстве жены и сына отставного контр-адмирала Леонида Лобанова в Петербурге и поставил его на контроль центрального аппарата.
ТАСС06:29

«Дом.РФ» распределил между банками остатки льготной ипотеки

После выделения новых средств изменилась расстановка сил среди топ-10 банков-участников по объему их лимита: ПСБ переместился с шестого на пятое место, "Ак Барс" — с 12-го на восьмое, по одной позиции потеряли банк "Дом.РФ" и Газпромбанк, две — банк "Санкт-Петербург".
Коммерсантъ17:47

Le Figaro: Путин заявил в День ВМФ РФ, что российский флот способен уничтожить любую цель

Французские журналисты пишут о том, что 25 июля, во время большого военно-морского парада в Петербурге, Владимир Путин рассказал, что Россия заняла заметное место среди «крупнейших морских держав мира», она способна обнаружить и уничтожить «любую цель».
Солёнка.рф06:56