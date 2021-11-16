РФС выступил с заявлением о возможном уходе Карпина из сборной России

Российский футбольный союз (РФС) выступил с заявлением на фоне слухов о возможном уходе главного тренера сборной России Валерия Карпина со своего поста после поражения от Хорватии (0:1) в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.