ПРАЙМБиткоин дешевеет более чем на 10%, впервые с конца октября упал ниже $60 тысячЦена криптовалюты опустилась ниже 60 тысяч долларов впервые с 28 октября.ПРАЙМБиткоин дешевеет на фоне появления информации о том, что Китай готовит новые ограничения в сфере криптовалют.Lenta.ruУтром 14 ноября в сети биткоина было активировано крупнейшее за последние четыре года обновление Taproot.РБКПредставители сектора ожидали, что курс биткоина вырастет до 100 тысяч долларов к концу 2021 года.Lenta.ruЧитать далееСвернутьПласПласУтроNewsVSE42.RUИзвестияПодробнее о событииСтоимость биткоина упала до $59,2 тысячиАргументы и Факты06:11Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP и Polkadot рухнули. За ночь капитализация рынка криптовалют упала на 8%iXBT.com23:38Курс биткоина 16 ноября снизился до 59 377 долларовLenta.ru05:35Биткоин дешевеет более чем на 10%, впервые с конца октября упал ниже $60 тысячПРАЙМ05:21Биткоин подешевел на 8,35% менее чем за суткиИзвестия04:50Биткоин подешевел на $6 тыс. менее чем за суткиРБК01:45Биткоин резко подешевел менее чем за суткиVSE42.RU06:01Показать ещёОценить30Поделиться