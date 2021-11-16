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Биткоин дешевеет более чем на 10%, впервые с конца октября упал ниже $60 тысяч

Цена криптовалюты опустилась ниже 60 тысяч долларов впервые с 28 октября.
ПРАЙМ
Биткоин дешевеет на фоне появления информации о том, что Китай готовит новые ограничения в сфере криптовалют.
Lenta.ru
Утром 14 ноября в сети биткоина было активировано крупнейшее за последние четыре года обновление Taproot.
РБК
Представители сектора ожидали, что курс биткоина вырастет до 100 тысяч долларов к концу 2021 года.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Стоимость биткоина упала до $59,2 тысячи
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Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP и Polkadot рухнули. За ночь капитализация рынка криптовалют упала на 8%
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Курс биткоина 16 ноября снизился до 59 377 долларов
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Биткоин дешевеет более чем на 10%, впервые с конца октября упал ниже $60 тысяч
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