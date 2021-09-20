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Биткоин дешевеет на 10%, опускался ниже 43 тысяч долларов

Стоимость биткоина падает в понедельник на 10% и опускалась ниже отметки в 43 тысячи долларов впервые с 7 сентября, свидетельствуют данные торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 15.50 мск падал в цене на 8,3% — до 43,35 тысячи долларов.В источнике

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