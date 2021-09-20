Стоимость биткоина падает в понедельник на 10% и опускалась ниже отметки в 43 тысячи долларов впервые с 7 сентября, свидетельствуют данные торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 15.50 мск падал в цене на 8,3% — до 43,35 тысячи долларов.В источнике
Темные широкие полосы объяснили редким фенотипом в изолированной популяции Команда генетиков из Индии и США изучила редких тигров с черными широкими полосами, которые иногда встречаются в индийском штате Орисса.