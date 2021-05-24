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Экономика

Биткоин дешевеет на 6%, торгуясь ниже $35 тысяч

По состоянию на 16:20 мск первая криптовалюта торгуется на уровне в $37,7 тыс.
РБК
По объёму торгов криптовалютами на бирже Binance биткоин по состоянию на 19:26 мск падал в цене более чем на 16%, до 31,6 тысячи долларов, ранее цена опускалась до 33 тысяч долларов.
Life.ru
Стоимость биткоина снижалась на фоне негативных новостей из Китая.
РБК
До этого криптовалюта теряла 15% стоимости за сутки.
Газета.Ru

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