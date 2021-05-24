ПРАЙМБиткоин дешевеет на 6%, торгуясь ниже $35 тысячПо состоянию на 16:20 мск первая криптовалюта торгуется на уровне в $37,7 тыс.РБКПо объёму торгов криптовалютами на бирже Binance биткоин по состоянию на 19:26 мск падал в цене более чем на 16%, до 31,6 тысячи долларов, ранее цена опускалась до 33 тысяч долларов.Life.ruСтоимость биткоина снижалась на фоне негативных новостей из Китая.РБКДо этого криптовалюта теряла 15% стоимости за сутки.Газета.RuЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuГород55.руLife.ruРоссийская газетаЭкономика сегодняФАНТелеканал 360°Подробнее о событииБиткоин дважды за ночь подбирался к $40 тысячам после твита МаскаПРАЙМ01:02Биткоин опустился ниже $35 тысячГазета.Ruвчера в 01:42Биткоин растёт более чем на 10%Говорит Москвавчера в 09:30Стоимость биткоина опустилась до 34,4 тысячи долларовМосковский Комсомолец21 мая в 18:50Курс биткоина снизился до 34,4 тысячи долларовНациональная служба новостей21 мая в 18:35Стоимость биткоина опустилась до 34 тысяч долларовТелеканал 360°21 мая в 19:50Курс биткоина обвалился до 34 тысяч долларовЭкономика сегодня21 мая в 18:39Показать ещёОценить1Поделиться