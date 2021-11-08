Будьте в Плюсе

Биткоин дорожает на 7%, его цена поднялась выше $66 тысяч впервые с конца октября

Стоимость биткоина растет в понедельник почти на 7% и в ходе торгов превышала отметку в 66 тысяч долларов впервые с 21 октября, свидетельствуют данные торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 11.01 мск дорожал на 6,8% — до 65,9 тысячи долларов.В источнике

Подробнее о событии

Цена биткоина впервые в истории превысила $67 тыс
РБКвчера в 19:08
Цена биткойна впервые превысила $68 тыс
Коммерсантъвчера в 23:26
Стоимость биткоина второй раз за сутки обновила максимум, превысив 68 тысяч долларов
РИА Новостивчера в 23:11
Курс биткоина впервые превысил $68 тысяч
RT на русскомвчера в 09:17
Цена биткоина превысила $67 тысяч и обновила исторический максимум
Газета.Ruвчера в 18:53
Биткоин дорожает на 7%, его цена поднялась выше $66 тысяч впервые с конца октября
ПРАЙМ8 ноября в 03:09
Bitcoin за ночь подорожал на 3,5 тысячи долларов
УтроNews8 ноября в 02:35

Интересное

Спасатели извлекли ребенка из загоревшегося автомобиля в Коми

Следственные органы проводят проверку после инцидента в республике Коми с загоревшимся автомобилем, в котором находился ребенок, он получил ожоги и отравление угарным газом и был госпитализирован, сообщает республиканское СУСК РФ.
РИА Новости04:07

Суд: приставы по заниженной цене распродавали арестованные сигареты на 1 млрд руб

Речь идет о продукции компании "Юнион Тобакко Фэктори" стоимостью более миллиарда рублей, арестованной после предъявления налоговыми органами требований к компании на 1,9 млрд руб. Соответствующее решение принял арбитражный суд Калининградской области.
Новый Калининград.Ru08:02

Путин потребовал от министра навести порядок с грузами на Дальнем Востоке

Президент Владимир Путин на совещании с членами правительства попросил министра транспорта Виталия Савельева «навести порядок» с перевозками грузов транспортом в регионы Дальнего Востока.
РБК07:48