Стоимость биткоина растет в понедельник почти на 7% и в ходе торгов превышала отметку в 66 тысяч долларов впервые с 21 октября, свидетельствуют данные торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 11.01 мск дорожал на 6,8% — до 65,9 тысячи долларов.В источнике
Следственные органы проводят проверку после инцидента в республике Коми с загоревшимся автомобилем, в котором находился ребенок, он получил ожоги и отравление угарным газом и был госпитализирован, сообщает республиканское СУСК РФ.
Речь идет о продукции компании "Юнион Тобакко Фэктори" стоимостью более миллиарда рублей, арестованной после предъявления налоговыми органами требований к компании на 1,9 млрд руб. Соответствующее решение принял арбитражный суд Калининградской области.