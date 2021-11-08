Стоимость биткоина растет в понедельник почти на 7% и в ходе торгов превышала отметку в 66 тысяч долларов впервые с 21 октября, свидетельствуют данные торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 11.01 мск дорожал на 6,8% — до 65,9 тысячи долларов.

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