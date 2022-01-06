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Биткоин и Ethereum приблизились к многомесячным минимумам после заседания Федрезерва США

Эксперты уверены, что в зоне риска сейчас оказались не только криптовалюты, но и традиционные активы.
3DNews
Движение на криптовалютных рынках становится все более согласованным с движением на традиционных рынках, поскольку количество учреждений, торгующих как криптовалютой, так и другими активами, растет.
Profinance.ru
Эфир, вторая по величине криптовалюта в мире, лежащая в основе сети Ethereum, потеряла 3,2% в среду и достигла самого низкого уровня с октября, после чего немного вернулась к отметке 3460 долларов.
Profinance.ru
Однако сейчас в стране продолжается тяжёлый политический кризис, который приводит к отключению интернета и перебоям с поставками энергии, а значит, и приостановке работы майнинговых ферм.
3DNews

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Биткоин и Ethereum приблизились к многомесячным минимумам после заседания Федрезерва США
3DNewsвчера в 04:57
Биткоин и эфир упали до многомесячных минимумов после ястребиных протоколов ФРС
Profinance.ruвчера в 02:13
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