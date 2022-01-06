Будьте в Плюсе

Биткоин и Ethereum приблизились к многомесячным минимумам после заседания Федрезерва США

Стоимость биткоина за последние сутки опускалась до отметки в $42 700 — за день крупнейшая в мире криптовалюта потеряла 5,2 %. Если тенденция продолжится, и цена рухнет ниже $42 000, то биткоин рискует обновить сентябрьский минимум.
3DNews
Ethereum также показала накануне отрицательную динамику, потеряв в цене те же 5,2 % и вернувшись к октябрьскому минимуму, но потом несколько подорожала, остановившись на отметке в $3 460.
3DNews
Ещё одним мощным фактором криптовалютной нестабильности остаётся Казахстан, который является второй в мире страной по объёмам добычи биткоина, уступая только США.
3DNews
Однако сейчас в стране продолжается тяжёлый политический кризис, который приводит к отключению интернета и перебоям с поставками энергии, а значит, и приостановке работы майнинговых ферм.
3DNews

Подробнее о событии

Почему казахский протест обрушил биткоин и чего боятся институциональные инвесторы
Profinance.ru04:26
Биткоин и Ethereum приблизились к многомесячным минимумам после заседания Федрезерва США
3DNewsвчера в 04:57
Показать все источники

Интересное

В Казахстан уже прибыли 70 военно-транспортных самолётов ВКС России с военными

70 военно-транспортных самолётов ВКС России с военными прибыли в Казахстан.
Avia.pro03:18

Reuters: беглый казахстанский банкир Мухтар Аблязов заявил, что является лидером оппозиции

Скрывающийся за границей экс-руководитель «Банк Туран Алем» (БТА Банк) Мухтар Аблязов назвал себя лидером оппозиции и протестов в стране.
Lenta.ru05:01

Президент Казахстана Токаев приказал открывать огонь по террористам на поражение

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев о время своего обращения к нации заявил, что отдал приказ открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения.
РИА Новости03:35

Любовница Андрея Миронова объяснила, почему его дочь невзлюбила отца

Мария Миронова в последние годы жизни своего отца не поддерживала общение с ним и с бабушкой по линии родителя.
Актуальные Новости03:00

Бывший начальник Генштаба ВС России Квашнин умер от коронавируса

Бывший начальник Генштаба ВС России генерал армии Анатолий Квашнин умер в Москве.
RT на русском04:12

В МВД Австралии опровергли информацию о том, что Джоковича держат «в плену»

Министр внутренних дел Австралии Карен Эндрюс отреагировала на слова мамы Новака Джоковича о том, что её сына держат в плену.
RT на русском02:04

Представитель МИД Захарова заявила о противоречиях в заявлениях Харрис и Тихановской

Официальный представитель МИД Мария Захарова увидела противоречия в заявлениях "сторонников западных ценностей", а именно вице-президента США Камалы Харрис и экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.
РИА Новости04:24

«Ветераны России» попросили прекратить участие школьников в конкурсе «Мемориала»*

Отдельного внимания заслуживает то, что партнерами конкурса выступают Европейский Союз, а также германские фонды Кербера, Генриха Белля, Фридриха Наумана, "Память, ответственность и будущее", указывают "Ветераны России".
РИА Новости04:48

The Guardian: в Канаде произошла вспышка неизвестной болезни, поражающей молодых людей

Загадочное неврологическое заболевание поражает молодых людей, проживающих в канадской провинции Нью-Брансуик, пишет газета The Guardian.
РИА Новости20:01

Модель Виктория Боня в бикини похвасталась пышными формами на видео

Известная модель Виктория Боня продемонстрировала достоинства своей фигуры, показав видео с пляжа, и заявив, что ее «попочка» является темой номер один наравне с интервью Блиновской.
CT newsвчера в 19:48