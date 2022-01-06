Стоимость биткоина за последние сутки опускалась до отметки в $42 700 — за день крупнейшая в мире криптовалюта потеряла 5,2 %. Если тенденция продолжится, и цена рухнет ниже $42 000, то биткоин рискует обновить сентябрьский минимум.
Официальный представитель МИД Мария Захарова увидела противоречия в заявлениях "сторонников западных ценностей", а именно вице-президента США Камалы Харрис и экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.
Отдельного внимания заслуживает то, что партнерами конкурса выступают Европейский Союз, а также германские фонды Кербера, Генриха Белля, Фридриха Наумана, "Память, ответственность и будущее", указывают "Ветераны России".