ИзвестияБиткоин и жилье в новостройках стали самыми выгодными инвестициями в 2021 годуНаибольшую доходность розничным инвесторам в 2021 году принесли биткоин, новостройки и акции американского фондового рынка.ИзвестияАналитики подсчитали, какой номинальный доход можно было получить от вложения 100 тыс. рублей в разные инвестинструменты в начале 2021 года с фиксацией прибыли по истечении 12 месяцев.ИзвестияБольше всего (уже второй год подряд) везет рисковым инвесторам, сделавшим ставку на биткоин.ИзвестияСтремительный цен рост цен на новостройки из-за программы льготной ипотеки также принес владельцам большой доход.Lenta.ruЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияТелеканал 360°Ульяновская правда59i.ruЦентральная Служба НовостейЯмал-МедиаБанки СегодняАБНРидусМедиаКорСетьФАНГазета.RuЭкономика сегодняПодробнее о событииFinExpertiza назвала самые доходные вложения 2021 годаКоммерсантъ05:43Все прибыли: названы самые выгодные инвестинструменты в 2021 годуИзвестия16:01Самое цитируемоеFinExpertiza: наиболее доходным вложением в 2021 году стал биткоинLenta.ru02:26Аналитики FinExpertiza назвали биткоин самым выгодным инвестинструментом 2021 годаТелеканал 360°18:25Биткоин и недвижимость стали самыми выгодными инвестициями в 2021 годуЯмал-Медиа20:56Биткоин и жилье в новостройках стали самыми выгодными инвестициями в 2021 годуИзвестия19:55Биткоин и новостройки стали самыми выгодными инвестициями в 2021 годуГазета.Ru21:17Названы самые доходные инвестиции в 2022 годуМосковский Комсомолецвчера в 11:35Показать ещёОценить13Поделиться