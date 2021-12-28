ИзвестияБиткоин и жилье в новостройках стали самыми выгодными инвестициями в 2021 годуАналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza назвала самые прибыльные и самые убыточные вложения 2021 года.КоммерсантъНаибольшую доходность розничным инвесторам в 2021 году принесли биткоин, новостройки и акции американского фондового рынка.ИзвестияАналитики подсчитали, какой номинальный доход можно было получить от вложения 100 тыс. рублей в разные инвестинструменты в начале 2021 года с фиксацией прибыли по истечении 12 месяцев.ИзвестияЗа год стоимость самой популярной в мире криптовалюты выросла на 75,4%.ИзвестияЧитать далееСвернутьМИР 24МИР 24ИзвестияТелеканал 360°Ульяновская правдаЦентральная Служба НовостейGazeta.SPbЯмал-МедиаБанки СегодняАБНРидусМедиаКорСетьНародные новостиФАНГазета.RuЭкономика сегодняПодробнее о событииБиткоин и новостройки стали самыми выгодными инвестициями в 2021 годуГазета.Ru21:17Все прибыли: названы самые выгодные инвестинструменты в 2021 годуИзвестия16:01Самое цитируемоеFinExpertiza назвала самые доходные вложения 2021 годаКоммерсантъ05:43FinExpertiza: наиболее доходным вложением в 2021 году стал биткоинLenta.ru02:26Названы самые доходные вложения за 2021 год: биткойн, недвижимость, акцииМосковский Комсомолец08:38Биткоин и недвижимость стали самыми выгодными инвестициями в 2021 годуЯмал-Медиа20:56Биткоин и жилье в новостройках стали самыми выгодными инвестициями в 2021 годуИзвестия19:55Аналитики FinExpertiza назвали биткоин самым выгодным инвестинструментом 2021 годаТелеканал 360°18:25Показать ещёОценить37Поделиться