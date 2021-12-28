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Биткоин и жилье в новостройках стали самыми выгодными инвестициями в 2021 году

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Наибольшую доходность розничным инвесторам в 2021 году принесли биткоин, новостройки и акции американского фондового рынка.
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