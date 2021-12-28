ИзвестияБиткоин и жилье в новостройках стали самыми выгодными инвестициями в 2021 годуХорошо ли подобран заголовок?ДаНетНаибольшую доходность розничным инвесторам в 2021 году принесли биткоин, новостройки и акции американского фондового рынка.ИзвестияАналитики подсчитали, какой номинальный доход можно было получить от вложения 100 тыс. рублей в разные инвестинструменты в начале 2021 года с фиксацией прибыли по истечении 12 месяцев.ИзвестияЗа год стоимость самой популярной в мире криптовалюты выросла на 75,4%.ИзвестияИнвесторы самых доходных бумаг США из S&P 500 после уплаты налога получили бы 25,7 процента дохода.Lenta.ruЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияТелеканал 360°59i.ruЯмал-МедиаМедиаКорСетьГазета.RuПодробнее о событииFinExpertiza: наиболее доходным вложением в 2021 году стал биткоинLenta.ru02:26Все прибыли: названы самые выгодные инвестинструменты в 2021 годуИзвестия16:01Самое цитируемоеНовостройки и биткоин: что нужно было покупать в 2021 годуRusbankrot.ru00:27Аналитики FinExpertiza назвали биткоин самым выгодным инвестинструментом 2021 годаТелеканал 360°18:25Биткоин и недвижимость стали самыми выгодными инвестициями в 2021 годуЯмал-Медиа20:56Биткоин и жилье в новостройках стали самыми выгодными инвестициями в 2021 годуИзвестия19:55Биткоин и новостройки стали самыми выгодными инвестициями в 2021 годуГазета.Ru21:17Названы самые доходные инвестиции в 2022 годуМосковский Комсомолецвчера в 11:35Показать ещёОценить6Поделиться