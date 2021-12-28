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Биткоин и жилье в новостройках стали самыми выгодными инвестициями в 2021 году

Наибольшую доходность розничным инвесторам в 2021 году принесли биткоин, новостройки и акции американского фондового рынка.
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Аналитики подсчитали, какой номинальный доход можно было получить от вложения 100 тыс. рублей в разные инвестинструменты в начале 2021 года с фиксацией прибыли по истечении 12 месяцев.
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Больше всего (уже второй год подряд) везет рисковым инвесторам, сделавшим ставку на биткоин.
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Третье и четвертое места в рейтинге инвестиций с наибольшей годовой доходностью заняли американские и российские акции.
Lenta.ru

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