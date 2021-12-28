Тела мужчины и женщины без видимых следов насильственной смерти найдены в Люберцах в квартире запертой изнутри, сообщила журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий.
В ноябре Генпрокуратура и прокуратура Москвы направили заявления о ликвидации двух его структур: одно — в Верховный суд о ликвидации международного "Мемориала"*, другое —в Мосгорсуд против правозащитного центра "Мемориал"*.
Польша может одержать военную победу над Россией при условии реформы собственной армии и отказа Москвы от использования ядерного оружия, предположил эксперт по геополитике Яцек Бартосяк, пишет wPolityce.
Соответственно, теперь стало известно, что Kia Sportage пятого поколения выйдет на рынок России не только в стандартном, но и во «вседорожном» исполнении — такие кроссоверы в США имеет приставку X-Pro.