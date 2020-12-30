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РИА Новости
РИА Новости

Биткоин обновил исторический максимум

Криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор продолжает бить рекорды. В воскресенье цена биткоина превысила 28 тысяч долларов, а затем в течение недели поднялась до 28 395 долларов, после чего несколько скорректировалась.В источнике
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Биткоин обновил исторический максимум

Lenta.ru17:38
Evo-rus.com

Стоимость биткоина впервые превысила 26 тысяч долларов, обновив исторический максимум

Evo-rus.com29 декабря в 07:18
РБК

Биткоин обновил рекорд и достиг $29 тыс

РБК16:56
РИА Новости

Биткоин обновил исторический максимум

РИА Новостивчера в 15:56
ПРАЙМ

Биткоин вернулся в «бычий» тренд и вновь торгуется выше $28 тысяч

ПРАЙМвчера в 01:28
Комсомольская правда

Биткоин вновь обновил исторический максимум

Комсомольская правда16:19
vtomske.ru

Биткоин вновь обновил исторический максимум. Его цена поднялась до $28 тыс

vtomske.ru27 декабря в 11:20

В Петербурге полицейские захватили автобус с фальшивыми спецназовцами

По словам собеседника агентства, из Росгвардии в ГУ МВД поступила просьба о правовой оценке деятельности фирмы, которая занимается организацией специфических розыгрышей: за деньги клиент получает возможность стать объектом силовой акции захвата "спецназом".
В Петербурге полицейские захватили автобус с фальшивыми спецназовцами
Интерфаксвчера в 13:55

Состоялось совещание по вопросам взаимодействия Ростехнадзора и ПАО «Газпром»

В рамках Соглашения о сотрудничестве Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и ПАО «Газпром», подписанного Алексеем Алешиным и Алексеем Миллером в апреле 2016 года, состоялось совещание, посвящённое итогам взаимодействия в текущем году.
АК&М28 декабря в 12:13

Путин подписал закон о запрете россиянам перевозить свыше 200 сигарет

Документ запрещает перемещение табачных изделий в количестве более «200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 граммов табака, или указанных изделий в ассортименте общим весом не более 250 граммов на одного человека».
Известиявчера в 05:07