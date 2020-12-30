Биткоин обновил исторический максимум
Криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор продолжает бить рекорды. В воскресенье цена биткоина превысила 28 тысяч долларов, а затем в течение недели поднялась до 28 395 долларов, после чего несколько скорректировалась.В источнике
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Стоимость биткоина впервые превысила 26 тысяч долларов, обновив исторический максимум
Evo-rus.com29 декабря в 07:18
Биткоин вновь обновил исторический максимум. Его цена поднялась до $28 тыс
vtomske.ru27 декабря в 11:20