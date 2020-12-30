Криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор продолжает бить рекорды. В воскресенье цена биткоина превысила 28 тысяч долларов, а затем в течение недели поднялась до 28 395 долларов, после чего несколько скорректировалась.

Поделиться