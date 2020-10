«Клуб без истории», или успешный бизнес-проект? Рассказываем о сопернике «Локо» в ЛЧ

Кстати, медиа-команда московского клуба не оставила это без реакции, ответив на такое превью статьёй с заголовком «Клуб без истории». the club with no history Дитрих Матешиц, основатель Red Bull, в основу своей стратегии положил то, что компания не просто продаёт энергетики, а создаёт определённый стиль жизни.