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Биткоин опустился ниже $19 тыс. впервые с ноября 2020 года

За последние 12 дней биткоин потерял 39% стоимости.
РБК
Тогда криптовалюта торговалась на отметке $38 965 за токен.
Ведомости
На прошлой неделе кредитор в сфере криптовалют Celsius Network LLC временно запретил своим клиентам снимать средства «в связи с экстремальными рыночными условиями», а Babel Financial заблокировал вывод средств из-за «необычного давления ликвидности».
Forbes
В начале недели стоимость биткойна достигла отметки ниже $24 000, за сутки криптовалюта подешевела примерно на 14%.
Ведомости

Подробнее о событии

Биткоин опустился ниже $19 тыс. впервые с ноября 2020 года
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Цена биткоина опустилась ниже $20 тысяч впервые с декабря 2020 года
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