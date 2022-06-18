На прошлой неделе кредитор в сфере криптовалют Celsius Network LLC временно запретил своим клиентам снимать средства «в связи с экстремальными рыночными условиями», а Babel Financial заблокировал вывод средств из-за «необычного давления ликвидности».
42-летний Поветкин — бывший временный чемпион мира по версии WBC, регулярный чемпион мира по версии WBA (2011–2013), чемпион по версиям WBC Diamond, WBC Silver (2014–2016), WBO International (2017–2018) и WBA Inter-Continental (2017–2018) в тяжёлом весе.