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Биткоин опустился ниже $19 тыс. впервые с ноября 2020 года

Биткоин обвалился до $18 443, следует из данных биржи.
РБК
По данным
 на 10:10 мск, стоимость биткоина снизилась на 6,84% — до $19,429.
RT на русском
Рынок криптовалют лихорадит, как и все другие рынки.
BFM.ru
Основатели Gemini Кэмерон и Тайлер Винклвосс предупредили, что отрасль вступает в «криптозиму», описываемую как «фаза сокращения, переходящая в период застоя».
Курьер. Среда. Бердск

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Биткоин упал ниже $19 тысяч впервые с ноября 2020 года
Газета.Ruвчера в 18:37
Bloomberg: курс биткоина упал до $17 599, это минимум с конца 2020 года
Lenta.ruвчера в 17:37
Стоимость биткойна опустилась ниже $19 тыс. впервые с ноября 2020 года
ТАСС18 июня в 04:25
Биткоин упал ниже $20 000 впервые с ноября 2020 года
Forbes18 июня в 06:26
Биткойн упал ниже $19 тыс. впервые с ноября 2020 года
Коммерсантъ18 июня в 04:38
Цена биткоина опустилась ниже $20 тысяч впервые с декабря 2020 года
RT на русском18 июня в 03:19
Биткоин упал ниже 20 тысяч долларов впервые с 16 декабря 2020 года
РИА Новости18 июня в 03:10

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