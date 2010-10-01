В сети биткоина состоялось главное событие этого года — халвинг. Сегодня, 11 мая, примерно в 10:30 по московскому времени на блоке 630 000 награда за добычу криптовалюты снизилась с 12,5 до 6,25 BTC. Следующее сокращение до 3,125 BTC произойдет через 4 года на блоке 840 000.

Общество Путин заявил о завершении нерабочих дней с 12 мая Сегодня, 11 мая, в России завершается период нерабочих дней, объявленный Владимиром Путиным еще в конце марта.

Экономика Путин предложил запустить специальные кредиты на поддержку занятости Президент России Владимир Путин предложил с 1 июня запустить специальные кредиты под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей. 77

Общество В Новосибирской области смягчат режим самоизоляции Власти Новосибирской области приняли решение после 11 мая продлить действие режима самоизоляции, однако он будет смягчен – людям разрешают гулять и заниматься спортом на улице, сообщил журналистам губернатор Андрей Травников. 108

Экономика Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии. 212

Политика Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней с 12 мая Президент Владимир Путин объявил, что с 12 мая период нерабочих дней, введенный в России из-за эпидемии коронавируса, завершается.

Гаджеты Apple инвестирует более $300 млн в новый тайваньский завод по производству дисплеев Mini-LED и Micro-LED По сообщениям сетевых источников, компания Apple намерена инвестировать около $335 млн в строительство нового завода на территории Научного парка Синьчжу на Тайване.

Общество На портале госуслуг произошел сбой после обращения Путина Пользователи пожаловались на сбои в работе Единого портала госуслуг. Так, некоторые пользователи говорят, что не могут зайти на портал. 254

Происшествия Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Японии Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая землетрясение магнитудой 5,1 произошло у островов Идзу в Японии. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Общество Путин: сотрудникам социальных учреждений дадут специальную доплату Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по коронавирусу. 54

Политика Путин поручил подготовить план по восстановлению экономики Президент РФ Владимир Путин поручил Правительству России представить план действий по восстановлению экономики, разработанный совместно с региональными властями и представителями бизнес-сообществ к 1 июня 2020 года. 1,6K

Общество В Ленобласти возобновят работу музеи и кинотеатры с 12 мая В Ленобласти разрешат возобновить работу музеям и кинотеатрам с 12 мая при условии использования средств индивидуальной защиты и небольшого количества единовременно собравшихся посетителей. 18

Происшествия 12-летнего велосипедиста сбил водитель Toyota Vista в Южно-Сахалинске 39-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Vista, двигался в северном направлении по дворовому проезду, по улице Пограничной, в городе Южно-Сахалинске 08 мая 2020 года, в 17.45.

Единоборства Тони Фергюсон объяснил своё поражение от Гэтжи В воскресенье, 10 мая, Тони Фергюсон техническим нокаутом проиграл своему соотечественнику Гэтжи.

Шоу-бизнес Ани Лорак показала фото сдавшей ее в интернат мамы Популярная украинская певица Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) опубликовала на своей станице в Instagram фотографию со своей мамой Жанной Васильевной.

Здоровье У трех детей в США выявили новый нетипичный симптом КОВИД Во вторник, 12 мая, стало известно о том, что в США у троих детей в возрасте от трех месяцев до 14 лет выявили новый нетипичный симптом коронавирусной инфекции.

Шоу-бизнес Брэдли Купер и Ирина Шейк отметили вместе День матери Голливудская звезда Брэдли Купер провел международный День матери вместе с экс-возлюбленной Ириной Шейк, сообщило зарубежное издание Daily Mail.

Здоровье Врач рассказала, какие маски защищают лучше всего Врач высшей категории, терапевт Лариса Алексеева рассказала в беседе с телеканалом "360", какие маски следует носить для обеспечения лучшей защиты. 7