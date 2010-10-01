Экономика
РБКВ сети биткоина состоялся халвинг
В сети биткоина состоялось главное событие этого года — халвинг. Сегодня, 11 мая, примерно в 10:30 по московскому времени на блоке 630 000 награда за добычу криптовалюты снизилась с 12,5 до 6,25 BTC. Следующее сокращение до 3,125 BTC произойдет через 4 года на блоке 840 000.
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Хоккей
Капризов не сможет дебютировать за «Миннесоту» в этом сезоне (The Athletic)
Форвард Кирилл Капризов, вероятно, не сможет дебютировать за «Миннесоту» в этом сезоне, если его возобновят, сообщает The Athletic.
Sports.ru 18:00
Происшествия
Защита обжаловала арест красноярского бизнесмена Быкова
RT на русском 04:48
Общество
Путин объявил о завершении единого периода нерабочих дней
Президент Владимир Путин объявил о завершении с 12 мая единого периода нерабочих дней.
BFM.ru 10:04
Общество
Путин заявил о завершении нерабочих дней с 12 мая
Сегодня, 11 мая, в России завершается период нерабочих дней, объявленный Владимиром Путиным еще в конце марта.
Воронежский городской портал 10:23
Происшествия
Полицейские жёстко задержали нарушителей режима самоизоляции на Урале
В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу заявили, что задержанные мужчины сознательно провоцировали полицейских.
News.ru 18:02
Общество
Режим самоизоляции в Челябинской области продлен до 31 мая
Правительство на этой неделе рассмотрит возможность смягчения ограничительных мер в Челябинской области.
Вечерний Челябинск 11:31
Общество
Власти Москвы ответили на вопросы о снятии режима самоизоляции
Смягчение ограничений не отменяет режим самоизоляции, который был продлен в столице до 31 мая.
РБК 15:27
Экономика
Путин предложил запустить специальные кредиты на поддержку занятости
Президент России Владимир Путин предложил с 1 июня запустить специальные кредиты под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей.
РИА Новости 10:15
Общество
В Новосибирской области смягчат режим самоизоляции
Власти Новосибирской области приняли решение после 11 мая продлить действие режима самоизоляции, однако он будет смягчен – людям разрешают гулять и заниматься спортом на улице, сообщил журналистам губернатор Андрей Травников.
РИА Новости 05:24
Экономика
Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги
Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии.
РБК 12:17
Политика
Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней с 12 мая
Президент Владимир Путин объявил, что с 12 мая период нерабочих дней, введенный в России из-за эпидемии коронавируса, завершается.
Осетия-Ирыстон 09:25
Гаджеты
Apple инвестирует более $300 млн в новый тайваньский завод по производству дисплеев Mini-LED и Micro-LED
По сообщениям сетевых источников, компания Apple намерена инвестировать около $335 млн в строительство нового завода на территории Научного парка Синьчжу на Тайване.
3DNews 11:14
Общество
На портале госуслуг произошел сбой после обращения Путина
Пользователи пожаловались на сбои в работе Единого портала госуслуг. Так, некоторые пользователи говорят, что не могут зайти на портал.
НТВ 13:39
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Японии
Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая землетрясение магнитудой 5,1 произошло у островов Идзу в Японии. Очаг залегал на глубине 10 километров.
REGNUM вчера в 20:27
Общество
Путин: сотрудникам социальных учреждений дадут специальную доплату
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по коронавирусу.
REGNUM 09:53
Политика
Путин поручил подготовить план по восстановлению экономики
Президент РФ Владимир Путин поручил Правительству России представить план действий по восстановлению экономики, разработанный совместно с региональными властями и представителями бизнес-сообществ к 1 июня 2020 года.
Вечерние Ведомости 05:53
Политика
Трамп поругался с журналистами и прервал пресс-конференцию
Президент США Дональд Трамп поругался с журналистами и прервал очередную пресс-конференцию.
Lenta.ru 18:35
Общество
В Ленобласти возобновят работу музеи и кинотеатры с 12 мая
В Ленобласти разрешат возобновить работу музеям и кинотеатрам с 12 мая при условии использования средств индивидуальной защиты и небольшого количества единовременно собравшихся посетителей.
Газета.Ru 15:26
Фигурное катание
Хореограф Тутберидзе: жаль, что Трусова с родителями совершила ошибку
РИА Новости 05:20
Происшествия
12-летнего велосипедиста сбил водитель Toyota Vista в Южно-Сахалинске
39-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Vista, двигался в северном направлении по дворовому проезду, по улице Пограничной, в городе Южно-Сахалинске 08 мая 2020 года, в 17.45.
SakhalinMedia.ru 20:10
Единоборства
Тони Фергюсон объяснил своё поражение от Гэтжи
В воскресенье, 10 мая, Тони Фергюсон техническим нокаутом проиграл своему соотечественнику Гэтжи.
ГЛАС.RU вчера в 02:11
Шоу-бизнес
Ани Лорак показала фото сдавшей ее в интернат мамы
Популярная украинская певица Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) опубликовала на своей станице в Instagram фотографию со своей мамой Жанной Васильевной.
Московский Комсомолец 06:15
Здоровье
У трех детей в США выявили новый нетипичный симптом КОВИД
Во вторник, 12 мая, стало известно о том, что в США у троих детей в возрасте от трех месяцев до 14 лет выявили новый нетипичный симптом коронавирусной инфекции.
Невские Новости 20:08
Шоу-бизнес
Брэдли Купер и Ирина Шейк отметили вместе День матери
Голливудская звезда Брэдли Купер провел международный День матери вместе с экс-возлюбленной Ириной Шейк, сообщило зарубежное издание Daily Mail.
iReactor 11:10
Здоровье
Врач рассказала, какие маски защищают лучше всего
Врач высшей категории, терапевт Лариса Алексеева рассказала в беседе с телеканалом "360", какие маски следует носить для обеспечения лучшей защиты.
РИА Новости 18:02
Общество
В Приморье продлили ограничения из-за коронавируса до 31 мая
Власти Приморского края продлили действие ограничительных мер в регионе до 31 мая включительно в связи с ситуацией с распространением коронавируса.
RT на русском вчера в 06:47
Армия и оружие
Турция заявила о готовности открыть ответный огонь по армии Хафтара
RT на русском вчера в 12:00