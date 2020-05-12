Курс криптовалюты в последние сутки пока находится на стабильном уровне и составляет $8634 (637 тыс. руб).

Биткоин пережил третий «халвинг»: курс монеты пока стабилен

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