Курс криптовалюты в последние сутки пока находится на стабильном уровне и составляет $8634 (637 тыс. руб).

Биткоин пережил третий «халвинг»: курс монеты пока стабилен

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