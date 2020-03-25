Экономика
3DNewsБиткоин пережил третий «халвинг»: курс монеты пока стабилен
Курс криптовалюты в последние сутки пока находится на стабильном уровне и составляет $8634 (637 тыс. руб).
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Происшествия
Полиция задержала организаторов вечеринки у ТЦ в Подмосковье
Полиция установила и задержала организаторов и участников массовых гуляний 10 мая около торгового центра в подмосковном Солнечногорске.
РБК вчера в 15:04
Политика
Трамп поругался с журналистами и прервал пресс-конференцию
Президент США Дональд Трамп поругался с журналистами и прервал очередную пресс-конференцию.
Lenta.ru вчера в 18:35
Технологии
База авторов «Живого журнала» оказалась в открытом доступе
База содержит идентификатор пользователя, адрес электронной почты, ссылку на профиль пользователя и пароль от его блога.
Ведомости вчера в 16:42
Общество
Обязательный масочный режим вводится в Москве
В Москве с 12 мая во всех открытых общественных местах вводится обязательное ношение средств индивидуальной защиты - масок и перчаток.
Интерфакс вчера в 17:05
Политика
В Крыму заявили, что Климкин «сел в лужу» с прогнозами по полуострову
Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов заявил РИА Новости, что экс-глава МИД Украины Павел Климкин опростоволосился в своих прогнозах насчет "возвращения" полуострова.
РИА Новости вчера в 15:11
Общество
Путин: семьи с детьми от 3 до 15 лет получат разовые выплаты
"С 1 июня текущего года будет осуществляться разовая выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка с трех лет до наступления 16-летнего возраста", - сказал глава государства.
Газета.Ru вчера в 09:44
Общество
Кремлевский врач назвала продукты, которые полезны в условиях эпидемии
Также к ферментированным продуктам относится простокваша, чайный гриб. И хочу остановиться на таком продукте как печень трески.
РИА Новости вчера в 20:12
Экономика
Путин поручил списать фискальные платежи за II квартал 2020 года
Индивидуальные предприниматели и малые предприятия получат возможность списания всех налоговых платежей за II квартал 2020 года, кроме НДС.
Известия вчера в 09:58
Происшествия
Число жертв пожара в хосписе в Красногорске выросло до 11
Два человека, пострадавшие при пожаре в частном хосписе в Красногорске, умерли в больнице, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации городского округа.
ТАСС 03:29
Экономика
Норвегия решила распечатать «кубышку»
По сути, речь идет о продаже менее чем 1% суверенного фонда Норвегии для покрытия дефицита бюджета, возникшего из-за резкого снижения цен на энергоносители и затрат на борьбу с пандемией, говорит управляющий директор «Арбат Капитал Менеджмент» Александр Орлов.
BFM.ru 10 мая в 08:38
Общество
Петербург не выходит из «коронавирусного» режима до 31 мая
В связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки в Петербурге до 31 мая в городе сохранятся все ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса COVID-19.
Piter.tv вчера в 11:53
Политика
В Госдуму внесён законопроект о наказании чиновников за хамство
Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о наказании чиновников за хамство.
RT на русском 02:22
Энергетика
Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $30
В ходе торгов на Интерконтинентальной бирже стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала до $29,98 за баррель.
Коммерсантъ вчера в 04:57
Происшествия
В Екатеринбурге злостные нарушители самоизоляции напали на полицейских
Российская газета 02:59
Общество
В Свердловской области выявили ещё 108 человек с коронавирусом
Екатеринбург, 11 мая 2020, 10:55 — REGNUM Ещё у 108 жителей и гостей Свердловской области выявили коронавирус.
REGNUM вчера в 03:55
Наука
Сверхпроводник сделали источником магнитного поля
Физики экспериментально обнаружили новое квантовое состояние сверхпроводника, в котором материал становится источником магнитного поля.
N+1 02:32
Общество
Власти назвали условия получения новых выплат семьям с детьми
На портале госуслуг появилась информация, какие семьи могут получить дополнительные выплаты на детей и что нужно для этого сделать.
РБК 03:24
Общество
Голикова: 11 регионов России могут снять ограничения по карантину
Коэффициент распространения коронавируса в России в среднем равен единице, говорила вице-премьер, но в каждом регионе по отдельности он может быть разным.
RuNews24.ru вчера в 12:24
Общество
Названа причина сбоя в работе портала госуслуг
Ранее в понедельник в телеграм-каналах появилась информация, что после обращения президента России доступ к порталу госуслуг оказался затруднен.
РИА Новости вчера в 14:10
Общество
FT сообщила о превышении реальной смертности от COVID в России на 70%
Реальное число умерших в результате заболевания COVID-19 может быть на 70% больше, чем сообщает официальная российская статистика, пишет Financial Times.
РБК 01:06
Происшествия
В Хабаровском крае нашли два разбившихся в 1942 году бомбардировщика
Сотрудники Поискового объединения "АвиаПоиск" обнаружили на территории Хабаровского края два разбившихся 78 лет назад советских бомбардировщика ДБ-3.
Российская газета 00:45
Общество
Россия вышла на второе место в мире по числу заражений коронавирусом
По числу заражений коронавирусом Россия вышла на втрое место в мире после США.
Телеканал RTVI 03:36
Политика
Путин поручил возобновить работу молочных кухонь в Севастополе
Президент РФ Владимир Путин рекомендовал властям Севастополя возобновить работу сети молочных кухонь в городе.
РИА Новости вчера в 11:16
Здоровье
В США объяснили процесс формирования иммунитета к коронавирусу
Большинство переболевших COVID-19 получают либо слабый и непродолжительный иммунитет к инфекции, либо вообще никакого, сообщили в американской Школе системной биологии GMU.
Газета.Ru 02:17
Общество
Ирина Хмелевская ушла с поста замгубернатора Курской области
vKurske.com 03:30
Театры
В Петербурге скончалась старейшая актриса МДТ Светлана Григорьева
Старейшая актриса Малого драматического театра - Театра Европы Светлана Григорьева скончалась в Санкт-Петербурге на 93-м году жизни, сообщает официальный сайт театра.
Российская газета вчера в 11:27
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России
Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов.
РИА Новости 10 мая в 18:07
Общество
Во Владимирской области зарегистрирован 61 новый случай коронавируса
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области обращается к гражданам - Вам необходимо соблюдать режим самоизоляции на дому, предусмотренный Указом Президента РФ №206 от 25.03.2020г.
ГТРК Владимир 03:06
Политика
В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
Резолюция с осуждением "нарушения прав человека в России" внесена в конгресс США, сообщила пресс-служба комитета по иностранным делам палаты представителей.
РИА Новости вчера в 16:09