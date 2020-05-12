Экономика

3DNews3DNewsБиткоин пережил третий «халвинг»: курс монеты пока стабилен

Курс криптовалюты в последние сутки пока находится на стабильном уровне и составляет $8634 (637 тыс. руб).
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Биткойн пережил очередной «халвинг»: вознаграждение за добычу уполовинили в третий раз

iXBT.com04:17

Халвинг биткоинов прошёл успешно: вот, что вам нужно знать

Блокчейн2403:25

Биткоин пережил третий «халвинг»: курс монеты пока стабилен

3DNewsвчера в 18:21

В сети биткоина состоялся халвинг

РБКвчера в 15:49

Награда для майнеров в сети биткоин уменьшилась

ИА Красная Веснавчера в 15:41
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Политика

Трамп прекратил брифинг после конфликта с журналисткой

Вашингтон, 12 мая 2020, 03:26 — REGNUM Пресс-конференция в Белом доме, которую 11 мая проводил президент США Дональд Трамп, была им прервана после конфликта с журналисткой телеканала CBS.
REGNUM вчера в 20:26
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Армия и оружие

Индия выпустила истребители в ответ на угрозу со стороны Китая

По словам источников издания, Нью-Дели впервые за долгие годы развернул истребители в ответ на попытку Китая нарушить воздушное пространство.
Lenta.ru 04:16
Фигурное катание

Авербух о решении ISU уравнять четверные прыжки: для меня это странно

РИА Новости вчера в 11:16
Происшествия

В прокуратуре рассказали о погибших при пожаре в больнице Петербурга

Газета.Ru 04:20
Происшествия

В Ростовской области умерли два пациента с коронавирусом

Еще двое мужчин, у которых был выявлен коронавирус, скончались в Ростовской области, число летальных исходов в регионе увеличилось до 24, сообщает правительство региона.
РИА Новости 04:11
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Общество

Правительство утвердило выплаты для семей с детьми

Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми в возрасте от трёх до 16 лет.
RT на русском вчера в 17:45
1,9K
Общество

Путин пообещал по 10 тысяч рублей семьям с детьми

Президент Владимир Путин пообещал выплатить по 10 тысяч рублей всем российским семьям с детьми в возрасте от трех до 15 лет включительно.
Медиазона вчера в 09:36
1,9K
Общество

Еще 66 человек заболели коронавирусом в Самарской области

Сегодня, 12 мая, в Самарской области выявлено 66 новых случаев заболевания коронавирусом, передает региональный оперштаб.
Волжская коммуна 03:43
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Футбол

«Локомотив» поздравил Юрия Сёмина с 73-летием

REGNUM вчера в 04:38
Происшествия

В Петербурге таможенник подозревается в хищении базы данных ФТС

Ранее 78.ru писал о том, что в январе бывший сотрудник Балтийской таможни был осуждён за хищение.
78.ru 04:28
Политика

На Украине захотели пересмотреть соглашение об ассоциации с ЕС

Вице-премьер Украины по вопросам евроатлантической интеграции Вадим Пристайко заявил о необходимости пересмотра соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
Lenta.ru 02:56
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Общество

В Госдуму внесли законопроект о наказании чиновников за хамство

В Государственную думу России внесли законопроект о наказании чиновников за хамство.
Газета.Ru 02:50
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Политика

Воронежская область готовится к аккуратному выходу из ограничений

Областные власти намерены во вторник, 12 мая, провести широкое обсуждение с экспертным сообществом по поводу «дальнейшего аккуратного выхода региона из ограничений», связанных с угрозой распространения коронавируса.
Обозреватель Врн вчера в 13:32
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Общество

Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
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Происшествия

В Екатеринбурге злостные нарушители самоизоляции напали на полицейских

Российская газета 02:59
217
Общество

Врач назвала лучшую маску для защиты от коронавируса

Алексеева отметила, что многие граждане берут с собой «дежурные» одноразовые маски на улицу, которые надевают не сразу, а только когда видят в этом нужду.
Московский Комсомолец 01:42
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Политика

Правительство Украины продлит карантинные ограничения после 22 мая

Киев, 12 мая 2020, 09:22 — REGNUM Карантинные ограничения на Украине будут продолжены после 22 мая 2020 года, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщил 12 мая телеканал «1+1».
REGNUM 02:22
Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Москва, 10 мая 2020, 11:28 — REGNUM В России за прошедшие сутки выявлено 11 012 случаев заражения коронавирусом в 83 регионах.
REGNUM 10 мая в 04:28
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Политика

Саакашвили заявил, что Грузии грозит голод из-за отношений с Украиной

Как сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал "Мтавари архи", в эфире которого экс-глава Грузии заявил об этом, Саакашвили также заметил, что Грузия больше нуждается в Украине, нежели наоборот.
РЕН ТВ 10 мая в 16:36
12
Общество

Ирина Хмелевская ушла с поста замгубернатора Курской области

vKurske.com 03:30
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Авто

Авиабазу превратили в огромную парковку для автомобилей

Из-за критического падения продаж автомобилей в Великобритании территорию авиабазы в Оксфордшире превратили в парковку для нераспроданных автомобилей, сообщает Daily Mail.
32CARS.ru 10 мая в 12:41
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Общество

Названа причина сбоя в работе портала госуслуг

Временная частичная недоступность портала госуслуг, с которой пользователи столкнулись в понедельник вечером, была обусловлена проведением тестирования его устойчивости к планируемому росту обращений, сейчас портал работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "РТ Лабс" ("дочка" "Ростелекома", оператора портала).
РИА Новости вчера в 14:10
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Общество

Путин объявил о новых выплатах на детей

Российские семьи, в которых есть дети в возрасте до трех лет, смогут получить за апрель, май и июнь дополнительные выплаты.
РИА Новости вчера в 16:10
Общество

В Роспотребнадзоре назвали сроки открытия школ и детских садов

Как отметила Татьяна Руженцова, руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, на втором этапе может быть ослаблен режим для детсадов, на третьем – для школ и вузов.
МТВ онлайн вчера в 05:45
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Автоспорт

Себастьян Феттель может уйти из «Феррари»

Маранелло, Италия, 12 мая 2020, 09:56 — REGNUM Немецкий гонщик Себастьян Феттель покинет «Феррари» после завершения сезона-2020.
REGNUM 02:56
Армия и оружие

Боевики напали на сирийские войска в провинции Хама

В сирийской провинции Хама правительственные войска были атакованы боевиками, связанными с группировкой «Аль-Каида» (запрещена в РФ).
News.ru 10 мая в 11:55
Происшествия

В Кузбассе на военном полигоне погибли два сборщика металлолома

Коммерсантъ 04:11
8
Происшествия

Животных в скандальном приюте Якутска убили удушающим препаратом

Интерфакс вчера в 06:12
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Энергетика

Saudi Aramco дополнительно сократит добычу нефти на 1 млн баррелей

Минэнерго Саудовской Аравии обязало компанию Saudi Aramco дополнительно сократить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ в июне этого года еще на 1 млн баррелей в сутки.
Российская газета вчера в 09:43
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Игры

Авторы Disco Elysium официально переводят игру на русский

Игромания.ру вчера в 13:28
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