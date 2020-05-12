Курс криптовалюты в последние сутки пока находится на стабильном уровне и составляет $8634 (637 тыс. руб).

Биткоин пережил третий «халвинг»: курс монеты пока стабилен

Политика Трамп прекратил брифинг после конфликта с журналисткой Вашингтон, 12 мая 2020, 03:26 — REGNUM Пресс-конференция в Белом доме, которую 11 мая проводил президент США Дональд Трамп, была им прервана после конфликта с журналисткой телеканала CBS. 126

Армия и оружие Индия выпустила истребители в ответ на угрозу со стороны Китая По словам источников издания, Нью-Дели впервые за долгие годы развернул истребители в ответ на попытку Китая нарушить воздушное пространство.

Происшествия В Ростовской области умерли два пациента с коронавирусом Еще двое мужчин, у которых был выявлен коронавирус, скончались в Ростовской области, число летальных исходов в регионе увеличилось до 24, сообщает правительство региона. 4

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Общество Путин пообещал по 10 тысяч рублей семьям с детьми Президент Владимир Путин пообещал выплатить по 10 тысяч рублей всем российским семьям с детьми в возрасте от трех до 15 лет включительно. 1,9K

Происшествия В Петербурге таможенник подозревается в хищении базы данных ФТС Ранее 78.ru писал о том, что в январе бывший сотрудник Балтийской таможни был осуждён за хищение.

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Политика Воронежская область готовится к аккуратному выходу из ограничений Областные власти намерены во вторник, 12 мая, провести широкое обсуждение с экспертным сообществом по поводу «дальнейшего аккуратного выхода региона из ограничений», связанных с угрозой распространения коронавируса. 69

Общество Врач назвала лучшую маску для защиты от коронавируса Алексеева отметила, что многие граждане берут с собой «дежурные» одноразовые маски на улицу, которые надевают не сразу, а только когда видят в этом нужду. 38

Политика Правительство Украины продлит карантинные ограничения после 22 мая Киев, 12 мая 2020, 09:22 — REGNUM Карантинные ограничения на Украине будут продолжены после 22 мая 2020 года, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщил 12 мая телеканал «1+1».

Общество Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом Москва, 10 мая 2020, 11:28 — REGNUM В России за прошедшие сутки выявлено 11 012 случаев заражения коронавирусом в 83 регионах. 266

Политика Саакашвили заявил, что Грузии грозит голод из-за отношений с Украиной Как сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал "Мтавари архи", в эфире которого экс-глава Грузии заявил об этом, Саакашвили также заметил, что Грузия больше нуждается в Украине, нежели наоборот. 12

Авто Авиабазу превратили в огромную парковку для автомобилей Из-за критического падения продаж автомобилей в Великобритании территорию авиабазы в Оксфордшире превратили в парковку для нераспроданных автомобилей, сообщает Daily Mail. 37

Общество Названа причина сбоя в работе портала госуслуг Временная частичная недоступность портала госуслуг, с которой пользователи столкнулись в понедельник вечером, была обусловлена проведением тестирования его устойчивости к планируемому росту обращений, сейчас портал работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "РТ Лабс" ("дочка" "Ростелекома", оператора портала). 354

Общество Путин объявил о новых выплатах на детей Российские семьи, в которых есть дети в возрасте до трех лет, смогут получить за апрель, май и июнь дополнительные выплаты.

Общество В Роспотребнадзоре назвали сроки открытия школ и детских садов Как отметила Татьяна Руженцова, руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, на втором этапе может быть ослаблен режим для детсадов, на третьем – для школ и вузов. 73

Автоспорт Себастьян Феттель может уйти из «Феррари» Маранелло, Италия, 12 мая 2020, 09:56 — REGNUM Немецкий гонщик Себастьян Феттель покинет «Феррари» после завершения сезона-2020.

Армия и оружие Боевики напали на сирийские войска в провинции Хама В сирийской провинции Хама правительственные войска были атакованы боевиками, связанными с группировкой «Аль-Каида» (запрещена в РФ).