РБК узнал о варианте списка «Единой России» на выборах в Госдуму без Медведева

Один из источников уточнил, что лидерство Медведева в списке партии сейчас не прибавило бы рейтинга "Единой России", также у партии есть некоторое преимущество в повестке, а лидерство Медведева с его социологическими показателями может вызвать "ненужные разговоры и обсуждения".