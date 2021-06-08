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Биткоин подешевел на 10% за сутки

Во вторник утром, 8 июня курс биткоина снизился до $32,3 тыс.В источнике
РБК
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