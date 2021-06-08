Один из источников уточнил, что лидерство Медведева в списке партии сейчас не прибавило бы рейтинга "Единой России", также у партии есть некоторое преимущество в повестке, а лидерство Медведева с его социологическими показателями может вызвать "ненужные разговоры и обсуждения".
Следователи возбудили уголовное дело после сообщений СМИ о том, что в детском лагере "Мечта" в Ленинградской области за детьми не присматривают воспитатели, а также их бьют, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.
Нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде в июне 2020 года заявил, что в теле капитана экипажа потерпевшего крушение малайзийского Boeing обнаружен осколок в форме бабочки, и, по его словам, сравнительные материалы исследования показали, что фрагменты имеют больше сходства с ракетой "Бук" типа 9М38М1, чем с 9М38.