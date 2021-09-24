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Биткоин за час подешевел на 3 тысячи долларов

Центральный банк Китая заявил, что все транзакции, связанные с криптовалютами, являются незаконными и должны быть запрещены.
Forbes
На фоне снижения стоимости биткоина опустились в цене и альткоины.
ПРАЙМ
После заявлений НБК снизились и котировки некоторых криптокомпаний.
ПРАЙМ
Ethereum подешевел на 7%, а Cardano и Binance Coin — на 6%.
Экономика сегодня

Подробнее о событии

Центробанк Китая объявил операции с криптовалютами вне закона
Forbesвчера в 08:06
Капитализация крипторынка снизилась на $150 млрд за пять часов
РБКвчера в 10:20
Цена биткоина упала на 3 тысячи долларов после запрета Китая на операции с криптовалютами
Комсомольская правдавчера в 08:20
Биткоин за час подешевел на 3 тысячи долларов
Российская газетавчера в 09:46
Биткоин дешевеет на фоне новостей из Китая
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Китай обвалил курс биткоина и Ethereum
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Биткоин подешевел на 3 тыс. долларов после заявления китайского Центрального банка
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