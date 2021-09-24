Последний автомобиль с ДВС будет продан в Норвегии в апреле 2022 года

Согласно отчету Motor.no, опубликованному Норвежской автомобильной федерацией (NAF), электромобиль вытеснит автомобиль с традиционным двигателем из норвежских рейтингов продаж уже в апреле 2022 года: то есть не более чем через семь месяцев каждая проданная в Норвегии машина будет иметь электрический привод.