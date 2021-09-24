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Биткоин подешевел на 3 тыс. долларов после заявления китайского Центрального банка

Китайский банк заявил, что все операции с биткоином будут приравниваться к незаконной финансовой деятельности.
Banki Loans
Вне закона оказались и услуги, которые предоставляют криптовалютные биржи жителям Китая.
ПРАЙМ
Стоимость крупнейшего по капитализации альткоина — Ethereum снизилась с 12:00 МСК почти на 9%. За тот же период Cardano и Binance Coin подешевели на 5% и 9% соответственно.
РБК
В то же время стоимость токена OKEx (OKB) упала на 16%.
РБК

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