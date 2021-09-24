Banki LoansБиткоин подешевел на 3 тыс. долларов после заявления китайского Центрального банкаКитайский банк заявил, что все операции с биткоином будут приравниваться к незаконной финансовой деятельности.Banki LoansВне закона оказались и услуги, которые предоставляют криптовалютные биржи жителям Китая.ПРАЙМСтоимость крупнейшего по капитализации альткоина — Ethereum снизилась с 12:00 МСК почти на 9%. За тот же период Cardano и Binance Coin подешевели на 5% и 9% соответственно.РБКВ то же время стоимость токена OKEx (OKB) упала на 16%.РБКЧитать далееСвернутьЦентральная Служба НовостейЦентральная Служба НовостейA42.RUЭкономика сегодняИнвест-ФорсайтFBM.ruФАНLife.ruГазета.RuПодробнее о событииКапитализация крипторынка снизилась на $150 млрд за пять часовРБК10:20Курс биткоина снизился после запрета ЦБ Китая на транзакции с криптовалютойФАН08:35Китай обвалил курс биткоина и EthereumLenta.ru07:48Курс биткоина обвалился из-за новых ограничений Центробанка КитаяКомпания08:02Биткоин дешевеет на фоне новостей из КитаяSmotrim.ru07:55Цена биткоина упала на 3 тысячи долларов после запрета Китая на операции с криптовалютамиКомсомольская правда08:20Биткоин подешевел на 3 тыс. долларов после заявления китайского Центрального банкаBanki Loans06:47Показать ещёОценитьПоделиться