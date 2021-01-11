ИА «Ореанда-Новости» Представители оппозиционных армянских партий намеревались провести массовое шествие в ереванский аэропорт «Звартноц», чтобы помешать премьер-министру страны Николу Пашиняну прибыть в воздушную гавань и вылететь оттуда в столицу России на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и Азербайджана и Ильхамом Алиевым.
В проект бизнес-плана госкомпании заложен прогноз по росту чистой прибыли в 2021 году сразу на 43%, до 47,86 млрд руб. Причина — окончание периода больших "бумажных" списаний после ввода планово убыточных энергоблоков на Дальнем Востоке.