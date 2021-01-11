Протестующие в Ереване пытались помешать Пашиняну вылететь в Москву

ИА «Ореанда-Новости» Представители оппозиционных армянских партий намеревались провести массовое шествие в ереванский аэропорт «Звартноц», чтобы помешать премьер-министру страны Николу Пашиняну прибыть в воздушную гавань и вылететь оттуда в столицу России на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и Азербайджана и Ильхамом Алиевым.