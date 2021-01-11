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Биткоин подешевел на $8 тыс. за три дня

В понедельник 11 января курс биткоина на криптобирже Binance падал до отметки в $33,5 тыс.В источнике
Накануне.Ru
Ридус
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Росбалт

Биткоин существенно потерял за три дня

Росбалт03:47
Телеканал 360°

Стоимость биткоина упала почти на 10%

Телеканал 360°16:45
БИЗНЕС Online

Цена биткоина за три дня упала на $8 тысяч

БИЗНЕС Online02:55
РБК

Ethereum подешевел на 20% за сутки

РБК03:37
ПРАЙМ

Биткоин дешевеет почти на 15%

ПРАЙМ01:25
Фонтанка.Ру

Биткоин откатился на 20% от своей максимальной стоимости. После новогодних каникул он подешевел до $35 тысяч

Фонтанка.Ру03:43
Ридус

Биткоин начал падать в цене

Ридус16:15

Протестующие в Ереване пытались помешать Пашиняну вылететь в Москву

ИА «Ореанда-Новости» Представители оппозиционных армянских партий намеревались провести массовое шествие в ереванский аэропорт «Звартноц», чтобы помешать премьер-министру страны Николу Пашиняну прибыть в воздушную гавань и вылететь оттуда в столицу России на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и Азербайджана и Ильхамом Алиевым.
Ореанда-Новости00:36

«РусГидро» ждет денежного половодья

В проект бизнес-плана госкомпании заложен прогноз по росту чистой прибыли в 2021 году сразу на 43%, до 47,86 млрд руб. Причина — окончание периода больших "бумажных" списаний после ввода планово убыточных энергоблоков на Дальнем Востоке.
Коммерсантъ16:28