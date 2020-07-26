Экономика

Газета.RuГазета.RuБиткоин поднялся выше $10 тысяч впервые с начала июня

После нескольких недель торговли в узких диапазонах биткоин впервые с начала июня преодолел отметку в $10 тысяч, передает Reuters. За последние 24 часа криптовалюта подорожала на 3,9%, а за неделю - на 7,5%. В воскресенье, 26 июля, биткоин достигал $10 200.
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За последние сутки в Москве умерли 13 пациентов, у которых был положительный тест на коронавирус.
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В Вене 27 июля США и Россия начнут переговоры по проблемам контроля над вооружениями.
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Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в аэропортах Москвы и Петербурга

«Поступило анонимное сообщение о минировании аэропортов Краснодара, Санкт-Петербурга и Москвы», — сказал представитель экстренных служб.
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