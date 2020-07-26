Экономика
Газета.RuБиткоин поднялся выше $10 тысяч впервые с начала июня
После нескольких недель торговли в узких диапазонах биткоин впервые с начала июня преодолел отметку в $10 тысяч, передает Reuters. За последние 24 часа криптовалюта подорожала на 3,9%, а за неделю - на 7,5%. В воскресенье, 26 июля, биткоин достигал $10 200.
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Общество
Дегтярев встретился с протестующими в поддержку Фургала
РИА Новости 08:16
Энергетика
Планы Европы по переходу на водородное топливо могут помешать окупаемости СП-2
По расчетам специалистов проект смог бы окупиться через 10 лет, однако намерения европейских стран по замещению газа водородом могут помешать планам аналитиков.
Экономика сегодня 10:17
Футбол
Президент «Сельты» рассказал, что клубу будет тяжело выкупить Смолова
Президент «Сельты» Карлос Моуриньо прокомментировал возможный трансфер форварда «Локомотива» Федора Смолова, который в завершившемся сезоне защищал цвета испанского клуба на правах аренды.
Vprognoze.ru 12:47
Политика
Владимир Путин раскритиковал постановление Рады о местных выборах
Ранее Верховная рада назначила на 25 октября очередные местные выборы, при этом на неподконтрольных Киеву территориях они не состоятся.
РИА Новости 13:46
Происшествия
В Ростовской области родителям вернули похищенного из роддома ребенка
Следователи вернули матери ребенка, похищенного в субботу из роддома города Сальск в Ростовской области.
ТАСС вчера в 13:47
Общество
В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
За последние сутки в Москве умерли 13 пациентов, у которых был положительный тест на коронавирус.
РБК 17:00
Экономика
СП: исполнение расходов бюджета Минкомсвязью в 2019 году составило 77%
Исполнение расходов федерального бюджета Минкомсвязью РФ по итогам 2019 г. составило 77,1%, говорится в отчете Счетной палаты.
ТАСС 17:06
Армия и оружие
Россия уже вступает в Звездные войны
В Вене 27 июля США и Россия начнут переговоры по проблемам контроля над вооружениями.
Независимая газета 12:15
Политика
В США есть инструменты для борьбы с коронавирусом – CBS
Вашингтон, 26 июля 2020, 22:14 — REGNUM Министр здравоохранения США Алекс Азар заявил, что в распоряжении правительства есть все средства для борьбы с угрозой распространения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 15:14
Общество
Фигуристка Бойкова призвала привести Крым в порядок
RT на русском 04:52
Здоровье
Онищенко назвал специфические симптомы коронавируса
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал в разговоре с РИА Новости специфические симптомы коронавируса, которых нет при гриппе.
Lenta.ru 14:53
Здоровье
126 человек заболели коронавирусом в Ростовской области за сутки
По данным Роспотребнадзора на воскресенье, 26 июля, на Дону за последние сутки у 126 человек выявлено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 04:17
Общество
Трамп ввел режим ЧС в Техасе из-за шторма «Ханна»
Газета.Ru 15:49
Кино
Голливудская актриса Оливия де Хэвилленд умерла на 105-м году жизни
Дама Оливия де Хэвилленд родилась в семье британцев Токио, где ее отец вел адвокатскую практику. Карьеру актрисы она начала в 1930-е годы.
Интерфакс 12:26
Общество
Совладельцы РЕСО возместят ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве
Совладелец страховой группы РЕСО миллиардер Сергей Саркисов обратился к представителям азербайджанской и армянской диаспор с призывом способствовать прекращению беспорядков в Москве на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе.
РБК 02:16
Политика
США пригрозили Хафтару санкциями из-за отказа экспортировать нефть
Власти США пригрозили командующему Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифе Хафтару санкциями, поскольку он якобы препятствует поставкам нефти из этой североафриканской страны.
Lenta.ru 16:06
Авто
Mitsubishi в 2021 году прекратит производство внедорожника Pajero
Стоит отметить, что четвертый Pajero собирают уже 14 лет, а в связи с сокращением спроса было принято решение снять его с производства.
Tvoe-avto.com 23 июля в 07:06
Политика
Кандидат в президенты Белоруссии Канопацкая заявила об угрозах
Кандидат в президенты Белоруссии Анна Канопацкая заявила в Facebook, что она не проводит предвыборные пикеты, так как ее детям угрожают.
Московский Комсомолец 12:52
Спорт
Минспорт РФ призвал не мотивировать спортсменов менять гражданство
Международная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) должна избегать действий и решений, которые стимулируют российских спортсменов менять спортивное гражданство, заявил министр спорта России Олег Матыцин 26 июля журналистам.
ИА Красная Весна 15:19
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко с дочерью три месяца не может возвратиться на родину
Как сообщает ToDay News Ufa, известная певица Виктория Дайнеко вот уже три месяца публикует фотографии из Нью-Йорка (США) на своей страничке в социальной сети.
ToDay News Ufa 08:01
Общество
Празднование Дня ВМФ в Петербурге завершилось салютом
Салют из 30 залпов завершил мероприятия Дня ВМФ в Санкт-Петербурге, который по традиции стал центром празднования и принял в воскресенье Главный военно-морской парад.
ТАСС 15:55
Происшествия
В Крыму установлена причина смерти найденного трехлетнего мальчика
Российская газета 12:22
Шоу-бизнес
Гузеева опровергла данные о приглашении стать ведущей «Дома-2»
Актриса Лариса Гузеева прокомментировала данные о том, что она станет ведущей шоу «Дом-2». Об этом сообщает издание URA.RU.
Lenta.ru 13:57
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM вчера в 13:54
Происшествия
В детском лагере в Астраханской области произошла вспышка коронавируса
В лагере «Астраханские зори» в Астраханской области у пяти сотрудников выявили COVID-19, они помещены в изолятор, сам лагерь приостановил работу.
BFM.ru 10:05
Здоровье
Мясников назвал четыре ключевых показателя здоровья человека
Врач Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" перечислил критерии, по которым можно определить здоровье человека.
РИА Новости 10:13
Происшествия
Боеприпасы взорвались на военной базе в Ираке из-за жары
Взрывы произошли на складе боеприпасов, принадлежащем федеральной полиции, их причиной стала сильная жара, указано в сообщении.
Газета.Ru 15:17
Происшествия
Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в аэропортах Москвы и Петербурга
«Поступило анонимное сообщение о минировании аэропортов Краснодара, Санкт-Петербурга и Москвы», — сказал представитель экстренных служб.
RT на русском 09:58