Экономика
Газета.RuБиткоин поднялся выше $10 тысяч впервые с начала июня
После нескольких недель торговли в узких диапазонах биткоин впервые с начала июня преодолел отметку в $10 тысяч, передает Reuters. За последние 24 часа криптовалюта подорожала на 3,9%, а за неделю - на 7,5%. В воскресенье, 26 июля, биткоин достигал $10 200.
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«Зенит» завоевал Кубок России по футболу, обыграв «Химки»
Единственный гол, благодаря которому "Зенит" стал обладателем Кубка России, был забит на 84-й минуте матча Артемом Дзюбой с пенальти.
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«Ман Сити» и «Реал» сыграют в Англии ответный матч ЛЧ
Сегодня стало известно о том, что матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Реал» состоится.
Все про Спорт ру 13:20
Происшествия
В Ростовской области родителям вернули похищенного из роддома ребенка
Следователи вернули матери ребенка, похищенного в субботу из роддома города Сальск в Ростовской области.
ТАСС вчера в 13:47
Здоровье
Владимир Васильев вручил медработникам госнаграды
Сегодня, 26 июля, в День Конституции Дагестана, Глава региона Владимир Васильев в торжественной обстановке вручил государственные награды медработникам Дагестана.
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Авто
Водителям назвали лучшие двигатели за последние 20 лет
Car.ru вчера в 11:46
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Владимир Путин раскритиковал постановление Рады о местных выборах
Ранее Верховная рада назначила на 25 октября очередные местные выборы, при этом на неподконтрольных Киеву территориях они не состоятся.
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Продать Mercedes-Benz S-класса благословил игумению Феофанию (Мискину), настоятельницу Покровского женского монастыря, Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Российская газета вчера в 11:19
Шоу-бизнес
Орбакайте поделилась редким фото с мамой Аллой Пугачевой
Певица и актриса Кристина Орбакайте опубликовала редкое совместное фото с мамой Аллой Пугачевой.
ФАН 11:18
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ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%
Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ru 24 июля в 09:24
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Голливудская актриса Оливия де Хэвилленд умерла на 105-м году жизни
Дама Оливия де Хэвилленд родилась в семье британцев Токио, где ее отец вел адвокатскую практику. Карьеру актрисы она начала в 1930-е годы.
Интерфакс 12:26
Футбол
«Боруссия» может купить Иконе на замену Санчо
Полузащитник «Лилля» Нанитамо Иконе попал в сферу интересов дортмундской «Боруссии».
Бомбардир.ру 16:56
Общество
Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение
Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.
Lenta.ru 24 июля в 07:36
Здоровье
Мясников назвал четыре ключевых показателя здоровья человека
Врач Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" перечислил критерии, по которым можно определить здоровье человека.
РИА Новости 10:13
Происшествия
Около 30 человек выстроились в цепь для спасения утопающей в Перми
В Перми около 30 человек выстроились в живую цепь, взявшись за руки, чтобы вытащить из воды женщину, которая начала тонуть на середине реки, а также мужчину, который бросился ей на выручку и доставил к берегу.
Известия 16:27
Культура
Леонид Якубович опроверг свой уход из шоу «Поле чудес»
Известный российский телеведущий Леонид Якубович не подтверждает своего ухода из «Поля чудес».
Территория новостей 12:12
Футбол
Гол Роналду помог «Ювентусу» обыграть «Сампдорию»
В матче 36-го тура Серии А туринский «Ювентус» одержал победу над генуэзской «Сампдорией».
RT на русском 17:43
Политика
Дегтярев впервые встретился с участниками акций в Хабаровске
РИА Новости 09:29
Общество
Гидрометцентр прогнозирует «опасное солнце» в ряде регионов России
Метеорологи прогнозируют опасное ультрафиолетовое излучение в ближайшие три дня в ряде регионов России.
РЕН ТВ 17:18
Происшествия
В Крыму установлена причина смерти найденного трехлетнего мальчика
Российская газета 12:22
Армия и оружие
В Минобороны сообщили об испытаниях гиперзвуковой ракеты «Циркон»
Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» успешно завершаются. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ.
Вечерняя Москва 08:52
Автоспорт
Франц Тост: «С Квятом надо быть осторожнее, а то поставит синяк»
Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост высоко оценил физическую готовность гонщика своей команды Даниила Квята.
Спорт-Экспресс 17:25
Авто
Renault Zoe стал самым продаваемым электрокаром в Европе
Компактный электрокар Renault Zoe стал самым продаваемым «зеленым» автомобилям по итогам первых шести месяцев текущего года.
Автоновости дня вчера в 08:52
Общество
СНБО заявил об утечке IP-адресов правительственных сайтов Украины
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины заявил об утечке списка скрытых IP-адресов сайтов органов власти.
Известия 14:28
Общество
В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
За последние сутки в Москве умерли 13 пациентов, у которых был положительный тест на коронавирус.
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Кино
Из-за коронавируса отложен 11 сезон «Ходячих мертвецов»
Ранее издание UfaTime.ru сообщало о том, что из-за пандемии коронавируса отложены премьеры Disney и Paramount.
UfaTime.ru 10:36
Спорт
Матыцин заявил о том, что ВФЛА могут исключить из World Athletics
Министр спорта России Олег Матыцин заявил о том, что Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) могут исключить из Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), передает ТАСС.
Газета.Ru 17:15