После нескольких недель торговли в узких диапазонах биткоин впервые с начала июня преодолел отметку в $10 тысяч, передает Reuters. За последние 24 часа криптовалюта подорожала на 3,9%, а за неделю - на 7,5%. В воскресенье, 26 июля, биткоин достигал $10 200.

Биткоин поднялся выше $10 тысяч впервые с начала июня

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