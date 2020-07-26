Экономика

Газета.RuГазета.RuБиткоин поднялся выше $10 тысяч впервые с начала июня

После нескольких недель торговли в узких диапазонах биткоин впервые с начала июня преодолел отметку в $10 тысяч, передает Reuters. За последние 24 часа криптовалюта подорожала на 3,9%, а за неделю - на 7,5%. В воскресенье, 26 июля, биткоин достигал $10 200.
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Биткоин впервые с июня превысил отметку в $10 тыс

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СНБО заявил об утечке IP-адресов правительственных сайтов Украины

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