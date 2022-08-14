Снижение стоимости биткоина и других криптовалют совпало с падением основных фондовых индексов и ужесточением денежно-кредитной политики центробанками стран с крупными экономиками для борьбы с инфляцией.
Украинский кризис можно разрешить методом поиска компромисса за столом переговоров или продолжить опасную для Украины и Запада эскалацию, заявил в беседе с немецкой газетой Welt американский историк, философ и лингвист Ноам Хомский.
Профессор Ричард Макларен, который ранее занимался расследованиями нарушений антидопинговых правил в российском спорте, заявил, что не считает справедливым текущее отстранение российских спортсменов от соревнований, но до разрешения ситуации на Украине мировое спортивное сообщество не изменит принятого решения.