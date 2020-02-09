Экономика

NewInformNewInformБиткоин преодолел отметку в 10 тысяч долларов

Стоимость криптовалюты Bitcoin впервые с октября 2019 года превысила порог в $10 тыс. Об этом свидетельствует данные портала CoinMarketCap. Согласно данным ресурса на момент 15:27 мск, биткоин подорожал до $10,110.
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Стоимость биткоина впервые с октября превысила десять тысяч долларов

РИА Новостивчера в 07:46

Цена биткойна преодолела отметку $10 тысяч

Коммерсантъвчера в 08:11

Биткоин превысил отметку в $10 тыс. впервые с октября 2019 года

ТАССвчера в 08:01

Биткоин преодолел порог в $10 тысяч впервые с октября прошлого года

Газета.Ruвчера в 08:40

Биткойн впервые с октября преодолел психологическую отметку в $10 000

Ведомостивчера в 07:31

Стоимость биткоина превысила отметку в $10 тысяч

RT на русскомвчера в 07:27

Цена биткоина превысила 10 тысяч долларов

РЕН ТВвчера в 07:25
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Происшествия

Борт «Победы» экстренно вернулся в аэропорт вылета

Вылетевший из Санкт-Петербурга в Екатеринбург пассажирский самолет авиакомпании "Победа" сообщил диспетчерам о возникшей на борту технической неисправности и совершил вынужденную посадку в аэропорту вылета Пулково.
Вести.Ru вчера в 18:17
Экономика

Акции российских компаний

Цена закрытия акций, входящих в базу индекса ММВБ, по итогам торгов 06.02.2020, руб. (см. таблицу).
Город N (Ростов) вчера в 13:40
Армия и оружие

В США обнаружили преграду для победы в войне с Россией

Американское издание Breaking Defense обнаружило, что реки являются естественным препятствием для победы в гипотетической войне с Россией.
Газета.Ru 02:09
Кино

«Оскар» за лучшую женскую роль получила Рене Зеллвегер

Лучшей актрисой по мнению жюри американской Киноакадемии была признана Рене Зеллвегер за роль Джуди Гарленд в фильме "Джуди".
Народные новости вчера в 23:14
Общество

Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Известия вчера в 17:58
Происшествия

Столкновение катеров в Таиланде: погибли двое детей из России

В результате столкновения скоростных катеров в Таиланде возле острова Пхукет погибли двое российских детей — 12-летний мальчик и шестилетняя девочка.
Вести.Ru 00:29
Здоровье

Число больных новым коронавирусом в Китае достигло 40,1 тыс. человек

В больницах страны в настоящее время проходит курс лечения почти 36 тыс. человек, состояние 6,5 тыс. больных оценивается как тяжелое.
Интерфакс вчера в 19:21
Гаджеты

Главные преимущества Xiaomi Mi 10 назвал бывший конкурент Xiaomi

Ранее генеральный директор компании Xiaomi Лей Цзюнь (Lei Jun) опубликовал качественные фотографии, которые демонстрируют внутренности смартфона Xiaomi Mi 10, и рассказал о новой технологии охлаждения.
iXBT.com 02:16
Шоу-бизнес

В срыве своей карьеры Пугачеву обвинил певец Михаил Муромов

Алла Борисовна, опасаясь конкуренции, постаралась «убрать» всех на своем пути.
Privet-Rostov.ru 07 февраля в 11:00
Общество

В Минтрансе не поддержали ограничения на использование шипованных шин

Компания «Автодор», в свою очередь, поддержала инициативу, согласно которой главы регионов могли бы самостоятельно определять срок использования шипованных шин.
РБК 00:41
Происшествия

Количество пострадавших в ДТП в Кемеровской области возросло до 29

Число пострадавших в результате столкновения грузового автомобиля и пассажирского автобуса в Кемеровской области возросло с двух до 29 человек.
Газета.Ru вчера в 10:38
Футбол

«Зенит» в ударе: петербуржцы одержали вторую победу за день

78.ru вчера в 12:10
Политика

В МИД России заявили, что «Северный поток — 2» будет завершён

Замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» будет успешно завершено, несмотря на санкционное давление со стороны США.
RT на русском 01:26
Армия и оружие

Иран представил новую ракету с композитным двигателем

Иранские военные представили новую ракету малой дальности "Раад-500" с композитным двигателем нового поколения, благодаря которому она стала легче ракеты "Фатех-110", а дальность полёта ракеты увеличилась на 200 км. Об этом сообщает Mehr.
RT на русском вчера в 09:31
Армия и оружие

Украина выступила против полного разведения войск в Донбассе

Украина выступает против разведения сил и средств в Донбассе по всей линии соприкосновения, поскольку это противоречит минским соглашениям.
Lenta.ru 01:05
Политика

Премьер-министр Украины объяснил свои слова в адрес Зеленского

Слова премьер-министра Украины Алексея Гончарука в адрес президента Украины Владимира Зеленского, прозвучавшие на заседании правительства, были вырваны из контекста, заявил Гончарук 10 февраля в интервью изданию «Украинская правда».
REGNUM 01:50
Шоу-бизнес

Настя Рыбка покинула шоу «Последний герой» после первой ночи

Появление модели Анастасии Вашукевич, известной как Настя Рыбка, стало подарком за успешно пройденное испытание командой знаменитостей – у них появился новый участник.
Piter.tv вчера в 09:16
Политика

Большинство граждан России поддерживают изменения в Конституцию

Подавляющее большинство россиян поддерживают изменения, которые предложил внести в Конституцию России Владимир Путин и готовы принять участие во всероссийском опросе по ним.
Телеканал Санкт-Петербург 02:22
Общество

Антонио Бандерас и Пенелопа Крус появились на ковровой дорожке премии «Оскар-2020»

Nation News сообщало, что одной из первых, кто появился на ковровой дорожке премии, стала 28-летняя актриса родом из Германии Зази Битц, которая составила компанию Хоакину Фениксу в фильме "Джокер".
Народные новости вчера в 19:32
Общество

Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 130

Число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, увеличилось на 60 человек и достигло 130.
РБК 02:06
Происшествия

Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске

РИА Новости вчера в 15:29
Авто

Названы лучшие подержанные пикапы в России до 1 млн рублей

В России автомобили в кузове «пикап» не очень распространены, но они являются универсальной машиной.
SpeedMe вчера в 23:57
Армия и оружие

Ад за 12 минут: йеменские повстанцы нанесли мощнейший удар по саудовским военным. Видео

Мощнейший удар йеменских повстанцев по саудовским военным превратил укреплённую базу в горящий ад.
Avia.pro вчера в 03:08
Хоккей

Сборная России по хоккею проиграла Чехии в матче Шведских игр

Сборная России по хоккею проиграла сборной Чехии в серии буллитов в матче Шведских игр. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея России.
Народные новости вчера в 12:52
Шоу-бизнес

Футболист Дмитрий Тарасов забрал Анастасию Костенко из роддома

Накануне вечером Дмитрий Тарасов забрал свою супругу модель Анастасию Костенко из роддома.
Дни24 вчера в 06:23
Армия и оружие

Эрдоган собирается шантажировать Россию поставленными С-400

С другой стороны, для Турции весьма важно обеспечить защиту террористов в Идлибе, поскольку в противном случае Эрдоган лишится возможности оккупировать часть территории Сирии, в связи с чем, он попытается надавить на Россию через поставленные на вооружение Турции системы С-400.
Avia.pro вчера в 22:31
Политика

Путин поставил приоритетные задачи российским дипломатам

Как сообщало ИА REGNUM, «Фактором Путина» назвал успехи российской дипломатии в деле урегулирования ситуации вокруг военной операции Турции на северо-востоке Сирии российский сенатор Алексей Пушков.
REGNUM 02:28
Происшествия

Сведения детектива Реша по MH17 нарушат в суде сценарий Запада

Выступление частного детектива из Германии Йозефа Реша в суде по делу о крушении рейса MH17 может привести к краху написанного Западом сценария.
Политическая Экспертиза вчера в 09:28
Общество

Мишустин потребовал от правительства не давать необоснованных обещаний

Глава правительства Михаил Мишустин потребовал от министров не давать необоснованных обещаний, передаёт ТАСС.
Мой Брянск 02:07
Интернет

Дизайн приложений Google Maps был обновлен разработчиками

Разработчики обновили дизайн приложений Google Maps для владельцев iOs и Android-устройств в честь 15-летия.
Политическая Экспертиза 07 февраля в 09:24
Как работают Яндекс.Новости?
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