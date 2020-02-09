Экономика
NewInformБиткоин преодолел отметку в 10 тысяч долларов
Стоимость криптовалюты Bitcoin впервые с октября 2019 года превысила порог в $10 тыс. Об этом свидетельствует данные портала CoinMarketCap. Согласно данным ресурса на момент 15:27 мск, биткоин подорожал до $10,110.
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Происшествия
Борт «Победы» экстренно вернулся в аэропорт вылета
Вылетевший из Санкт-Петербурга в Екатеринбург пассажирский самолет авиакомпании "Победа" сообщил диспетчерам о возникшей на борту технической неисправности и совершил вынужденную посадку в аэропорту вылета Пулково.
Экономика
Акции российских компаний
Цена закрытия акций, входящих в базу индекса ММВБ, по итогам торгов 06.02.2020, руб. (см. таблицу).
Армия и оружие
В США обнаружили преграду для победы в войне с Россией
Американское издание Breaking Defense обнаружило, что реки являются естественным препятствием для победы в гипотетической войне с Россией.
Кино
«Оскар» за лучшую женскую роль получила Рене Зеллвегер
Лучшей актрисой по мнению жюри американской Киноакадемии была признана Рене Зеллвегер за роль Джуди Гарленд в фильме "Джуди".
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Происшествия
Столкновение катеров в Таиланде: погибли двое детей из России
В результате столкновения скоростных катеров в Таиланде возле острова Пхукет погибли двое российских детей — 12-летний мальчик и шестилетняя девочка.
Здоровье
Число больных новым коронавирусом в Китае достигло 40,1 тыс. человек
В больницах страны в настоящее время проходит курс лечения почти 36 тыс. человек, состояние 6,5 тыс. больных оценивается как тяжелое.
Гаджеты
Главные преимущества Xiaomi Mi 10 назвал бывший конкурент Xiaomi
Ранее генеральный директор компании Xiaomi Лей Цзюнь (Lei Jun) опубликовал качественные фотографии, которые демонстрируют внутренности смартфона Xiaomi Mi 10, и рассказал о новой технологии охлаждения.
Шоу-бизнес
В срыве своей карьеры Пугачеву обвинил певец Михаил Муромов
Алла Борисовна, опасаясь конкуренции, постаралась «убрать» всех на своем пути.
Общество
В Минтрансе не поддержали ограничения на использование шипованных шин
Компания «Автодор», в свою очередь, поддержала инициативу, согласно которой главы регионов могли бы самостоятельно определять срок использования шипованных шин.
Происшествия
Количество пострадавших в ДТП в Кемеровской области возросло до 29
Число пострадавших в результате столкновения грузового автомобиля и пассажирского автобуса в Кемеровской области возросло с двух до 29 человек.
Футбол
«Зенит» в ударе: петербуржцы одержали вторую победу за день
Политика
В МИД России заявили, что «Северный поток — 2» будет завершён
Замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» будет успешно завершено, несмотря на санкционное давление со стороны США.
Армия и оружие
Иран представил новую ракету с композитным двигателем
Иранские военные представили новую ракету малой дальности "Раад-500" с композитным двигателем нового поколения, благодаря которому она стала легче ракеты "Фатех-110", а дальность полёта ракеты увеличилась на 200 км. Об этом сообщает Mehr.
Армия и оружие
Украина выступила против полного разведения войск в Донбассе
Украина выступает против разведения сил и средств в Донбассе по всей линии соприкосновения, поскольку это противоречит минским соглашениям.
Политика
Премьер-министр Украины объяснил свои слова в адрес Зеленского
Слова премьер-министра Украины Алексея Гончарука в адрес президента Украины Владимира Зеленского, прозвучавшие на заседании правительства, были вырваны из контекста, заявил Гончарук 10 февраля в интервью изданию «Украинская правда».
Шоу-бизнес
Настя Рыбка покинула шоу «Последний герой» после первой ночи
Появление модели Анастасии Вашукевич, известной как Настя Рыбка, стало подарком за успешно пройденное испытание командой знаменитостей – у них появился новый участник.
Политика
Большинство граждан России поддерживают изменения в Конституцию
Подавляющее большинство россиян поддерживают изменения, которые предложил внести в Конституцию России Владимир Путин и готовы принять участие во всероссийском опросе по ним.
Общество
Антонио Бандерас и Пенелопа Крус появились на ковровой дорожке премии «Оскар-2020»
Nation News сообщало, что одной из первых, кто появился на ковровой дорожке премии, стала 28-летняя актриса родом из Германии Зази Битц, которая составила компанию Хоакину Фениксу в фильме "Джокер".
Общество
Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 130
Число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, увеличилось на 60 человек и достигло 130.
Происшествия
Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске
Авто
Названы лучшие подержанные пикапы в России до 1 млн рублей
В России автомобили в кузове «пикап» не очень распространены, но они являются универсальной машиной.
Армия и оружие
Ад за 12 минут: йеменские повстанцы нанесли мощнейший удар по саудовским военным. Видео
Мощнейший удар йеменских повстанцев по саудовским военным превратил укреплённую базу в горящий ад.
Хоккей
Сборная России по хоккею проиграла Чехии в матче Шведских игр
Сборная России по хоккею проиграла сборной Чехии в серии буллитов в матче Шведских игр. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея России.
Шоу-бизнес
Футболист Дмитрий Тарасов забрал Анастасию Костенко из роддома
Накануне вечером Дмитрий Тарасов забрал свою супругу модель Анастасию Костенко из роддома.
Армия и оружие
Эрдоган собирается шантажировать Россию поставленными С-400
С другой стороны, для Турции весьма важно обеспечить защиту террористов в Идлибе, поскольку в противном случае Эрдоган лишится возможности оккупировать часть территории Сирии, в связи с чем, он попытается надавить на Россию через поставленные на вооружение Турции системы С-400.
Политика
Путин поставил приоритетные задачи российским дипломатам
Как сообщало ИА REGNUM, «Фактором Путина» назвал успехи российской дипломатии в деле урегулирования ситуации вокруг военной операции Турции на северо-востоке Сирии российский сенатор Алексей Пушков.
Происшествия
Сведения детектива Реша по MH17 нарушат в суде сценарий Запада
Выступление частного детектива из Германии Йозефа Реша в суде по делу о крушении рейса MH17 может привести к краху написанного Западом сценария.
Общество
Мишустин потребовал от правительства не давать необоснованных обещаний
Глава правительства Михаил Мишустин потребовал от министров не давать необоснованных обещаний, передаёт ТАСС.
Интернет
Дизайн приложений Google Maps был обновлен разработчиками
Разработчики обновили дизайн приложений Google Maps для владельцев iOs и Android-устройств в честь 15-летия.