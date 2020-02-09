Стоимость криптовалюты Bitcoin впервые с октября 2019 года превысила порог в $10 тыс. Об этом свидетельствует данные портала CoinMarketCap. Согласно данным ресурса на момент 15:27 мск, биткоин подорожал до $10,110.

Биткоин преодолел отметку в 10 тысяч долларов

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