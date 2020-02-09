Экономика

NewInformNewInformБиткоин преодолел отметку в 10 тысяч долларов

Стоимость криптовалюты Bitcoin впервые с октября 2019 года превысила порог в $10 тыс. Об этом свидетельствует данные портала CoinMarketCap. Согласно данным ресурса на момент 15:27 мск, биткоин подорожал до $10,110.
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Цена биткойна преодолела отметку $10 тысяч

Коммерсантъвчера в 08:11

Биткойн впервые с октября преодолел психологическую отметку в $10 000

Ведомостивчера в 07:31

Стоимость биткоина впервые с октября превысила психологическую отметку в $10 тысяч

ПРАЙМвчера в 07:47

Стоимость биткоина впервые с октября превысила десять тысяч долларов

РИА Новостивчера в 07:46

Биткоин превысил отметку в $10 тыс. впервые с октября 2019 года

ТАССвчера в 08:01

Стоимость биткоина превысила отметку в $10 тысяч

RT на русскомвчера в 07:27

Цена биткоина превысила 10 тысяч долларов

РЕН ТВвчера в 07:25
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Происшествия

«Ъ»: в Красноярске мошенники «обманули» банкоматы игрушечными деньгами

Следователи в Красноярском крае завершили расследование кражи, которую мошенники совершили, пополнив свои счета через банкомат игрушечными деньгами.
РИА Новости вчера в 18:36
Армия и оружие

СМИ узнали о планах вооружить Ту-160 гиперзвуковыми ракетами «Кинжал»

Ракету «Кинжал» впервые представили публике во время послания президента Владимира Путина Федеральному собранию в марте 2018 года.
РБК вчера в 21:06
Общество

Магазины «датской IKEA» Jysk появятся в России весной

Первые магазины датского мебельного ритейлера Jysk откроются в апреле 2020 г. в Москве в ТЦ «Тройка» и в одном из зданий торгово-промышленной зоны (ТПЗ) «Алтуфьево», сообщил «Ведомостям» представитель компании в России.
Ведомости вчера в 16:20
Происшествия

Токаев поручил уволить чиновников из-за беспорядков на юге Казахстана

Президент Киргизии Касым-Жомарт Токаев поручил уволить четырех чиновников в связи с массовыми беспорядками на юге страны.
Коммерсантъ 03:20
Здоровье

В Челябинске открыли карантинный центр по коронавирусу

Ранее карантинные центры появились в Варненском и Сосновском районах, но из-за протестов местных жителей пункты решили закрыть.
Эхо Москвы в Челябинске 02:12
Происшествия

Пассажирский самолет готовится к экстренной посадке в Красноярске

Российская газета 03:40
Происшествия

Суд вынес приговор фигурантам дела «Сети»

РБК 04:00
Происшествия

СК просит отправить в психбольницу убийцу ребенка в Нарьян-Маре

Следственный комитет попросил суд отправить в психбольницу обвиняемого в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара 36-летнего Дениса Поздеева, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:03
Общество

Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Известия вчера в 17:58
Кино

Стивен Кинг продал школьнице из России права на экранизацию за доллар

Pravda.Ru вчера в 22:34
Здоровье

Пить алкоголь при заболевании коронавирусом нельзя, заявил нарколог

Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV.
РИА Новости 04:02
Происшествия

В посольстве рассказали о погибших в Таиланде российских детях

Российскими детьми, погибшими при столкновении катеров возле острова Пхукет, оказались брат и сестра из Челябинской области, сообщает РИА "Новости"со ссылкой на посольство России в Таиланде.
Газета.Ru 03:47
Кино

Фильм «Паразиты» завоевал главный «Оскар»

Победителем в главной номинации «Лучший фильм года» стала картина «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо.
Известия 01:47
Здоровье

ВОЗ назвала текущую ситуацию с коронавирусом «верхушкой айсберга»

Ситуация с распространением нового коронавируса 2019-nCoV может быть более серьезной, чем специалисты представляют в настоящее время.
РБК 04:06
Общество

Строительство мусоросжигательных заводов повысит цену проезда в метро

Для субсидирования строительства мусоросжигательных заводов «РТ-Инвест» в Подмосковье и Казани был введен «зеленый тариф» — возобновляемые источники энергии, договор о поставке мощностей на оптовый рынок электроэнергии.
РБК 02:00
Здоровье

В Оренбурге школьникам продлили карантин

В Оренбурге 10 февраля принято решение о продлении карантина в школах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении Роспотребнадзора по Оренбургской области.
REGNUM 04:05
Здоровье

Число больных новым коронавирусом в Китае достигло 40,1 тыс. человек

В больницах страны в настоящее время проходит курс лечения почти 36 тыс. человек, состояние 6,5 тыс. больных оценивается как тяжелое.
Интерфакс вчера в 19:21
Происшествия

Момент жесткой посадки самолета UTair в Коми попал на видео

ФАН вчера в 06:33
Шоу-бизнес

Ирина Шейк и Брэдли Купер наладили отношения

Фотографы успели запечатлеть Купера и Шейк вместе. Вряд ли это означает, что они вернулись к романтическим отношениям.
Московский Комсомолец 03:21
Армия и оружие

Украина выступила против полного разведения войск в Донбассе

Украина выступает против разведения сил и средств в Донбассе по всей линии соприкосновения, поскольку это противоречит минским соглашениям.
Lenta.ru 01:05
Здоровье

С 11 февраля все школы Воронежа закрываются на карантин

«В связи с наблюдаемой динамикой заболеваемости ОРВИ и гриппом по рекомендации областного управления Роспотребнадзора приказом управления образования и молодежной политики администрации Воронежа с 11 по 25 февраля будет временно приостановлен учебный процесс во всех общеобразовательных учреждениях города»,- отметили в мэрии.
Коммерсантъ Воронеж 03:30
Общество

Мать живущей в роддоме девочки пожаловалась в прокуратуру на медцентр

Девочка, которую суд постановил передать столичным органам опеки, продолжает находиться в медцентре.
Коммерсантъ вчера в 13:34
Технологии

Пользователям Windows 7 система не дает выключить или перезагрузить ПК

Microsoft прекратила поддержку Windows 7 еще 14 января. Разработчики советуют пользователям обновить операционную систему до десятой версии.
iReactor 08 февраля в 22:45
Общество

Более 71 млрд рублей выделят на выплаты ветеранам к 75-летию Победы

На единовременные выплаты ветеранам к 75-летию Победы правительство направит более 71 миллиарда рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Российская газета 02:13
Технологии

80% корпоративных сетей заражено вирусами

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на специалистов Positive Technologies, большая часть (81 %) корпоративных сетей и сетей госструктур в России заражены вредоносным программным обеспечением.
ToDay News Ufa 02:44
Политика

Крашенинников сообщил о возможном изменении нормы о роспуске Госдумы

Пункт, в соответствии с которым президент обязан распустить Госдуму, если она трижды отклонит кандидатуру председателя правительства, может быть исключен из Конституции РФ.
ТАСС вчера в 23:57
Футбол

Роналду установил рекорд Серии А, а его «Ювентус» проиграл «Вероне»

В 23-м туре Серии А крепкий середняк «Верона» играла против лидера чемпионата Италии, «Ювентуса».
Евро-футбол.ру 08 февраля в 16:47
Политика

Зеленский надеется на встречу в «нормандском формате» в Берлине

Тарас Петренко / "Известия" Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что встреча лидеров стран "нормандской четверки" состоится в Берлине через два месяца.
РЕН ТВ 08 февраля в 14:32
Общество

«Нафтогаз» изучает возможность новых исков против «Газпрома»

Компания "Нафтогаз Украины" изучает возможность новых исков против "Газпрома".
ТАСС 04:04
Спорт

Сборная Бразилии разгромила Аргентину и пробилась на Олимпиаду-2020

Бразильцы заняли второе место в отборочной группе, набрав пять очков. Аргентина квалифицировалась на Игры с первого места.
Metaratings 01:31
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