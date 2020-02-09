Экономика

RT на русскомRT на русскомСтоимость биткоина превысила отметку в $10 тысяч

По состоянию на 15:27 мск биткоин подорожал до $10,110.
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Стоимость биткоина впервые с октября превысила десять тысяч долларов

РИА Новости07:46

Биткоин превысил отметку в $10 тыс. впервые с октября 2019 года

ТАСС08:01

Цена биткойна преодолела отметку $10 тысяч

Коммерсантъ08:11

Стоимость биткоина превысила отметку в $10 тысяч

RT на русском07:27

Цена биткоина превысила 10 тысяч долларов

РЕН ТВ07:25

Биткойн впервые с октября преодолел психологическую отметку в $10 000

Ведомости07:31

Биткоин преодолел отметку в $10 тыс

REGNUM08:31
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Происшествия

Пассажиры рассказали о жесткой посадке самолета в Коми

РИА Новости 08:38
Общество

Число зараженных коронавирусом на Diamond Princess возросло до 70

Число зараженных коронавирусом нового типа на борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии достигло 70 человек, сообщает телеканал AbemaNews.
Газета.Ru 03:57
Энергетика

Белоруссия намерена покупать нефть у РФ по мировым ценам

Как передавало ИА REGNUM, 7 февраля заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак сообщил журналистам, что глава РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко пришли в ходе переговоров в Сочи к соглашению сохранить условия поставок нефти и газа.
REGNUM 08:52
Хоккей

Хоккеисты НХЛ могут снова сыграть на Олимпийских Играх

Хоккеисты НХЛ приняли участие в пяти Олимпиадах, начиная с Нагано и заканчивая Сочи. От приезда в Пхенчхан в 2018 году Лига отказалась.
Эхо Москвы 08:04
Политика

Зеленский пригласил папу Римского на Украину

Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане с папой Римским Франциском пригласил его в Киев.
Газета.Ru вчера в 08:39
Происшествия

Заговорившей по-русски женщине выбили зубы и сломали нос на Украине

Известно, что женщину госпитализировали. Медики установили, что у нее сломан нос и выбиты зубы.
Газета.Ru 09:21
Политика

В Госдуме оценили слова Валенсы о репарациях

Депутат Госдумы Дмитрий Белик назвал ироничной реакцию Леха Валенсы на заявление замглавы польского МИД Павла Яблонского о "безоговорочном" праве Польши требовать военных репараций от российской стороны.
РИА Новости 08:35
Общество

Голикова пообещала завышающим цены на маски аптекам проверки ФАС

5 февраля президент России Владимир Путин заявил, что нужно закрыть аптеки, в которых завышают цены на медицинские маски.
Известия 06:52
Хоккей

Сборная России по хоккею проиграла все три матча на Шведских играх

Сборная России по хоккею потерпела поражение от Чехии в матче третьего тура Шведских игр.
РБК 08:52
Политика

В МИД Украины разочарованы новой санкционной процедурой Совета Европы

Министерство иностранных дел Украины разочаровано принятым комитетом министров Совета Европы решением о введении комплементарной процедуры реагирования на нарушения уставных обязательств странами — членами этой организации, говорится в заявлении министерства на сайте в субботу.
РИА Новости вчера в 15:08
Общество

Бывший летчик объяснил увольнения российских пилотов в Китае

Бывший командир воздушного судна и специалист по безопасности полетов Александр Романов рассказал, что китайские авиакомпании увольняют российских пилотов из-за сниженного пассажиропотока, ставшего следствием вспышки коронавируса.
Известия 01:47
Общество

Юристы рекомендуют пенсионерам снимать всю пенсию с банковских карт

Юристы советуют пенсионерам не держать пенсию на банковской карте, рассказав о трех случаях, которые могут привести к потере всех денег на ней.
Discover24 02:24
Общество

Челябинские власти закроют карантинный центр после протестов жителей

Министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов пообещал местным жителям в ближайшее время закрыть карантинный центр для граждан Китая, который недавно организовали в оздоровительном лагере «Утес» в деревне Ужевка Сосновского района.
РБК 08:41
Кино

Первые кадры со съемок нового сезона сериала «Сваты» появились в Сети

Съемки седьмого сезона популярного в России сериала «Сваты» стартовали под Минском.
Экономика сегодня 06 февраля в 09:53
Футбол

Дубль Дзюбы помог «Зениту» обыграть ЦСКА в товарищеском матче

РБК 09:29
Политика

Китайский посол назвал виновных в панике вокруг коронавируса

В среду в Кремле прошла церемония вручения верительных грамот президенту России Владимиру Путину, в мероприятии приняли участие 23 вновь прибывших посла иностранных государств.
РИА Новости 07:41
Культура

Скончался композитор Сергей Слонимский

Россия – Культура 07:36
Кино

Netflix опубликовал список запрещенных к показу фильмов и сериалов

Американская компания Netflix опубликовала список фильмов и сериалов, которые запрещены к показу в определенных странах, пишет «Вечерняя Москва».
Невские Новости 07 февраля в 21:38
Футбол

Названы стартовые составы «Локомотива» и «Ростова»

«Локомотив» и «Ростов» назвали стартовые составы на игру в рамках Кубка Париматч Премьер, которая пройдет в Катаре и начнется в 18:00 по московскому времени.
ProstoProSport 09:34
Политика

Песков прокомментировал слова Лукашенко перед встречей с Путиным

РИА Новости 07:45
Происшествия

В Таиланде ликвидировали устроившего стрельбу преступника

Профиль 00:23
Технологии

Ошибка в Windows 7 не позволяет пользователям выключить компьютер

Компания Microsoft выпустила финальное обновление операционной системы Windows 7 на компьютеры в январе 2020 года и после этого прекратила ее поддержку.
Народные новости 09:23
Здоровье

Онколог назвал основной продукт, способствующий развитию рака

Избыточное потребление красного мяса, прошедшего химическую обработку, может спровоцировать развитие рака, заявил онколог Андрей Пылев в интервью телеканалу "Звезда".
РИА Новости вчера в 12:40
Происшествия

Восемь человек погибли в результате массовой драки в Казахстане

В результате массовой драки в Жамбылской области Казахстана погибли 8 человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные МВД.
Газета.Ru вчера в 01:31
Шоу-бизнес

Юрий Лоза назвал размер своей пенсии

Говорит Москва 00:04
Единоборства

Глава UFC высказался о спорной победе Джона Джонса

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказался о победе чемпиона промоушена в полутяжелом весе американца Джона Джонса над соотечественником Домиником Рейесом.
Газета.Ru 08:24
Происшествия

Погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин

Вечерняя Казань 07 февраля в 11:24
Кино

Томская школьница получила права на экранизацию рассказа Кинга

Шестнадцатилетняя томичка Диана Костырина получила от Стивена Кинга права на экранизацию рассказа «Женщина в комнате».
Tomsk.Ru 09:04
Политика

Посольство РФ обвинило Норвегию в нарушении Договора о Шпицбергене

Российская газета 02:16
Спорт

Российские гимнастки победили в упражнениях с мячами на этапе Гран-при

Сборная России заняла первое место в упражнениях с пятью мячами на этапе Гран-при по художественной гимнастике в Москве.
News.ru 06:20
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