По состоянию на 15:27 мск биткоин подорожал до $10,110.

Стоимость биткоина превысила отметку в $10 тысяч

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