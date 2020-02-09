Экономика
RT на русскомСтоимость биткоина превысила отметку в $10 тысяч
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Происшествия
Пассажиры рассказали о жесткой посадке самолета в Коми
Общество
Число зараженных коронавирусом на Diamond Princess возросло до 70
Число зараженных коронавирусом нового типа на борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии достигло 70 человек, сообщает телеканал AbemaNews.
Энергетика
Белоруссия намерена покупать нефть у РФ по мировым ценам
Как передавало ИА REGNUM, 7 февраля заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак сообщил журналистам, что глава РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко пришли в ходе переговоров в Сочи к соглашению сохранить условия поставок нефти и газа.
Хоккей
Хоккеисты НХЛ могут снова сыграть на Олимпийских Играх
Хоккеисты НХЛ приняли участие в пяти Олимпиадах, начиная с Нагано и заканчивая Сочи. От приезда в Пхенчхан в 2018 году Лига отказалась.
Политика
Зеленский пригласил папу Римского на Украину
Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане с папой Римским Франциском пригласил его в Киев.
Происшествия
Заговорившей по-русски женщине выбили зубы и сломали нос на Украине
Известно, что женщину госпитализировали. Медики установили, что у нее сломан нос и выбиты зубы.
Политика
В Госдуме оценили слова Валенсы о репарациях
Депутат Госдумы Дмитрий Белик назвал ироничной реакцию Леха Валенсы на заявление замглавы польского МИД Павла Яблонского о "безоговорочном" праве Польши требовать военных репараций от российской стороны.
Общество
Голикова пообещала завышающим цены на маски аптекам проверки ФАС
5 февраля президент России Владимир Путин заявил, что нужно закрыть аптеки, в которых завышают цены на медицинские маски.
Хоккей
Сборная России по хоккею проиграла все три матча на Шведских играх
Сборная России по хоккею потерпела поражение от Чехии в матче третьего тура Шведских игр.
Политика
В МИД Украины разочарованы новой санкционной процедурой Совета Европы
Министерство иностранных дел Украины разочаровано принятым комитетом министров Совета Европы решением о введении комплементарной процедуры реагирования на нарушения уставных обязательств странами — членами этой организации, говорится в заявлении министерства на сайте в субботу.
Общество
Бывший летчик объяснил увольнения российских пилотов в Китае
Бывший командир воздушного судна и специалист по безопасности полетов Александр Романов рассказал, что китайские авиакомпании увольняют российских пилотов из-за сниженного пассажиропотока, ставшего следствием вспышки коронавируса.
Общество
Юристы рекомендуют пенсионерам снимать всю пенсию с банковских карт
Юристы советуют пенсионерам не держать пенсию на банковской карте, рассказав о трех случаях, которые могут привести к потере всех денег на ней.
Общество
Челябинские власти закроют карантинный центр после протестов жителей
Министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов пообещал местным жителям в ближайшее время закрыть карантинный центр для граждан Китая, который недавно организовали в оздоровительном лагере «Утес» в деревне Ужевка Сосновского района.
Кино
Первые кадры со съемок нового сезона сериала «Сваты» появились в Сети
Съемки седьмого сезона популярного в России сериала «Сваты» стартовали под Минском.
Политика
Китайский посол назвал виновных в панике вокруг коронавируса
В среду в Кремле прошла церемония вручения верительных грамот президенту России Владимиру Путину, в мероприятии приняли участие 23 вновь прибывших посла иностранных государств.
Культура
Скончался композитор Сергей Слонимский
Кино
Netflix опубликовал список запрещенных к показу фильмов и сериалов
Американская компания Netflix опубликовала список фильмов и сериалов, которые запрещены к показу в определенных странах, пишет «Вечерняя Москва».
Футбол
Названы стартовые составы «Локомотива» и «Ростова»
«Локомотив» и «Ростов» назвали стартовые составы на игру в рамках Кубка Париматч Премьер, которая пройдет в Катаре и начнется в 18:00 по московскому времени.
Технологии
Ошибка в Windows 7 не позволяет пользователям выключить компьютер
Компания Microsoft выпустила финальное обновление операционной системы Windows 7 на компьютеры в январе 2020 года и после этого прекратила ее поддержку.
Здоровье
Онколог назвал основной продукт, способствующий развитию рака
Избыточное потребление красного мяса, прошедшего химическую обработку, может спровоцировать развитие рака, заявил онколог Андрей Пылев в интервью телеканалу "Звезда".
Происшествия
Восемь человек погибли в результате массовой драки в Казахстане
В результате массовой драки в Жамбылской области Казахстана погибли 8 человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные МВД.
Шоу-бизнес
Юрий Лоза назвал размер своей пенсии
Единоборства
Глава UFC высказался о спорной победе Джона Джонса
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказался о победе чемпиона промоушена в полутяжелом весе американца Джона Джонса над соотечественником Домиником Рейесом.
Происшествия
Погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин
Кино
Томская школьница получила права на экранизацию рассказа Кинга
Шестнадцатилетняя томичка Диана Костырина получила от Стивена Кинга права на экранизацию рассказа «Женщина в комнате».
Политика
Посольство РФ обвинило Норвегию в нарушении Договора о Шпицбергене
Спорт
Российские гимнастки победили в упражнениях с мячами на этапе Гран-при
Сборная России заняла первое место в упражнениях с пятью мячами на этапе Гран-при по художественной гимнастике в Москве.