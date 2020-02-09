Экономика

ТАССТАССБиткоин превысил отметку в $10 тыс. впервые с октября 2019 года

Курс биткоина в воскресенье впервые с октября прошлого года преодолел психологический рубеж в $10 тыс. Об этом свидетельствуют данные электронной криптовалютной биржи Coindesk. По состоянию на 15:42 мск курс биткоина составил $10,145 (повышение на 3,27%).
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Цена биткойна преодолела отметку $10 тысяч

Коммерсантъ08:11

Биткоин превысил отметку в $10 тыс. впервые с октября 2019 года

ТАСС08:01

Стоимость биткоина впервые с октября превысила десять тысяч долларов

РИА Новости07:46

Стоимость биткоина впервые с октября превысила психологическую отметку в $10 тысяч

ПРАЙМ07:47

Биткойн впервые с октября преодолел психологическую отметку в $10 000

Ведомости07:31

Стоимость биткоина превысила отметку в $10 тысяч

RT на русском07:27

Цена биткоина превысила 10 тысяч долларов

РЕН ТВ07:25
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Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кузбассе увеличилось до 23

ТАСС 07:18
Происшествия

Пассажиры рассказали о жесткой посадке самолета в Коми

Российская газета 11:42
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Российская певица выступит на «Оскаре»

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Время начала матча — 20:30 мск. Ранее сообщалось, что Смолов попал в заявку «Сельты» на матч 23-го тура Примеры с «Севильей».
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Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
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Иран не смог вывести на орбиту спутник «Зафар»

BFM.ru 12:19
Общество

У украинца на лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус

У украинца, являющегося членом экипажа лайнера Diamond Princess, который находится на карантине у берегов Японии, обнаружили коронавирус, сообщило в воскресенье агентство Associated Press.
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Самолет Boeing 747 компании British Airways, летевший рейсом из Нью-Йорка в Лондон, побил рекорд продолжительности перелета через Атлантику, преодолев маршрут за четыре часа 56 минут.
РИА Новости 12:50
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Варшава обвиняет: «Газпром» обесценил польскую газовую госкомпанию

Как обычно, Варшава в своих неприятностях обвиняет Россию.
РИА Новости 00:00
Происшествия

Массовая драка рядом с кафе произошла в Подмосковье

Массовая драка произошла около кафе в Сергиевом Посаде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 13:43
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Российские гимнастки победили на московском этапе серии Гран-при

Российские гимнастки победили во всех упражнениях на московском этапе серии Гран-при.
Вести ФМ 10:22
Общество

Ученые определили сроки пика распространения коронавируса

Специалисты считают, что коронавирус достигнет своего пика во второй половине февраля.
Газета.Ru 08:17
Космос

Корабль Cygnus доставит на МКС бактерии для производства биотоплива

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МВД Казахстана назвало дорожный конфликт причиной беспорядков

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Поклонники заметили кольцо на пальце жениха Ольги Бузовой

Поклонники Манукяна заметили на его безымянном пальце правой руки кольцо, которое косвенно подтверждает то, что они с Бузовой узаконили свои отношения.
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Спасатели предупредили жителей Москвы о сильном ветре и гололедице

Газета.Ru 13:30
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Сборная России по буллитам проиграла Чехии на этапе Евротура

Сборная России проиграла команде Чехии в матче третьего этапа Евротура.
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Лех Валенса: От Варшавы всегда было ближе до Москвы, чем до Вашингтона

Накануне нашей беседы первый президент послекоммунистической Польши вернулся в Гданьск с ежегодной встречи Нобелевских лауреатов премии мира (Лех Валенса был награжден в 1983-м).
Собеседник 07 февраля в 09:10
Происшествия

Жительницу Симферополя заподозрили в убийстве семилетнего сына

В Симферополе расследуют сметь семилетнего мальчика, которого вечером 8 февраля нашли в салоне автомобиля с множеством колото-резаных ранений в области живота и груди.
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Челябинские власти закроют карантинный центр после протестов жителей

Министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов пообещал местным жителям в ближайшее время закрыть карантинный центр для граждан Китая, который недавно организовали в оздоровительном лагере «Утес» в деревне Ужевка Сосновского района.
РБК 08:41
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На «Ленфильме» сорвали съемки клипа Pussy Riot

Коммерсантъ Санкт-Петербург 10:41
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В Нижегородской области мальчик на тюбинге попал под машину

Трагедия произошла около 15:30. Мальчик 2006 года рождения катался на "ватрушке" и случайно выехал с откоса на проезжую часть.
Российская газета 10:39
Общество

В Мурманской области ожидается сильный ветер

Ночью и в течение дня 10 февраля по Мурманской области ожидается сильный ветер.
ТВ-21 12:38
Происшествия

Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Воронежем

Три человека погибли, еще шестеро пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Воронежской области, сообщает в субботу, 8 февраля, РЕН ТВ.
Известия 07 февраля в 19:55
Армия и оружие

НАТО обвиняет Россию в преследовании спутников США

Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что НАТО затевает опасную игру по распространению оперативной деятельности на космическую среду и киберпространство, напоминает RT.
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Правила выдачи льготных лекарств ужесточили в России

Отмечается, что ужесточен контроль над выдачей лекарств.
RuNews24.ru 01:55
Армия и оружие

Турецкий военный конвой вошел в Идлиб

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Бензема стал лучшим ассистентом в истории «Реала»

Французский нападающий «Реала» Карим Бензема вышел на первое место в списке лучших ассистентов в истории «Королевского клуба».
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«Холоп» первым из российских фильмов собрал в прокате ₽3 млрд

Фильм «Холоп» режиссера Клима Шипенко собрал в прокате 3 млрд руб, следует из данных портала Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинотеатрах.
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Nissan показал «заряженные» версии Pathfinder и Qashqai

Японский автопроизводитель разработал две специальные версии кроссоверов Nissan Pathfinder и Qashqai, получившие название N-Treck и N-Sport соответственно.
32CARS.ru 07 февраля в 00:00
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