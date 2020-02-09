Экономика
ТАССБиткоин превысил отметку в $10 тыс. впервые с октября 2019 года
Курс биткоина в воскресенье впервые с октября прошлого года преодолел психологический рубеж в $10 тыс. Об этом свидетельствуют данные электронной криптовалютной биржи Coindesk. По состоянию на 15:42 мск курс биткоина составил $10,145 (повышение на 3,27%).
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Происшествия
Пассажиры рассказали о жесткой посадке самолета в Коми
Культура
Российская певица выступит на «Оскаре»
Футбол
Смолов попал в стартовый состав «Сельты» на матч с «Севильей»
Время начала матча — 20:30 мск. Ранее сообщалось, что Смолов попал в заявку «Сельты» на матч 23-го тура Примеры с «Севильей».
Энергетика
Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам
Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
Общество
У украинца на лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус
У украинца, являющегося членом экипажа лайнера Diamond Princess, который находится на карантине у берегов Японии, обнаружили коронавирус, сообщило в воскресенье агентство Associated Press.
Общество
Самолет перелетел через Атлантику за рекордное время благодаря шторму
Самолет Boeing 747 компании British Airways, летевший рейсом из Нью-Йорка в Лондон, побил рекорд продолжительности перелета через Атлантику, преодолев маршрут за четыре часа 56 минут.
Энергетика
Варшава обвиняет: «Газпром» обесценил польскую газовую госкомпанию
Как обычно, Варшава в своих неприятностях обвиняет Россию.
Происшествия
Массовая драка рядом с кафе произошла в Подмосковье
Массовая драка произошла около кафе в Сергиевом Посаде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Спорт
Российские гимнастки победили на московском этапе серии Гран-при
Российские гимнастки победили во всех упражнениях на московском этапе серии Гран-при.
Общество
Ученые определили сроки пика распространения коронавируса
Специалисты считают, что коронавирус достигнет своего пика во второй половине февраля.
Шоу-бизнес
Поклонники заметили кольцо на пальце жениха Ольги Бузовой
Поклонники Манукяна заметили на его безымянном пальце правой руки кольцо, которое косвенно подтверждает то, что они с Бузовой узаконили свои отношения.
Хоккей
Сборная России по буллитам проиграла Чехии на этапе Евротура
Сборная России проиграла команде Чехии в матче третьего этапа Евротура.
Политика
Лех Валенса: От Варшавы всегда было ближе до Москвы, чем до Вашингтона
Накануне нашей беседы первый президент послекоммунистической Польши вернулся в Гданьск с ежегодной встречи Нобелевских лауреатов премии мира (Лех Валенса был награжден в 1983-м).
Происшествия
Жительницу Симферополя заподозрили в убийстве семилетнего сына
В Симферополе расследуют сметь семилетнего мальчика, которого вечером 8 февраля нашли в салоне автомобиля с множеством колото-резаных ранений в области живота и груди.
Общество
Челябинские власти закроют карантинный центр после протестов жителей
Министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов пообещал местным жителям в ближайшее время закрыть карантинный центр для граждан Китая, который недавно организовали в оздоровительном лагере «Утес» в деревне Ужевка Сосновского района.
Общество
На «Ленфильме» сорвали съемки клипа Pussy Riot
Происшествия
В Нижегородской области мальчик на тюбинге попал под машину
Трагедия произошла около 15:30. Мальчик 2006 года рождения катался на "ватрушке" и случайно выехал с откоса на проезжую часть.
Общество
В Мурманской области ожидается сильный ветер
Ночью и в течение дня 10 февраля по Мурманской области ожидается сильный ветер.
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Воронежем
Три человека погибли, еще шестеро пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Воронежской области, сообщает в субботу, 8 февраля, РЕН ТВ.
Армия и оружие
НАТО обвиняет Россию в преследовании спутников США
Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что НАТО затевает опасную игру по распространению оперативной деятельности на космическую среду и киберпространство, напоминает RT.
Здоровье
Правила выдачи льготных лекарств ужесточили в России
Отмечается, что ужесточен контроль над выдачей лекарств.
Армия и оружие
Турецкий военный конвой вошел в Идлиб
Футбол
Бензема стал лучшим ассистентом в истории «Реала»
Французский нападающий «Реала» Карим Бензема вышел на первое место в списке лучших ассистентов в истории «Королевского клуба».
Кино
«Холоп» первым из российских фильмов собрал в прокате ₽3 млрд
Фильм «Холоп» режиссера Клима Шипенко собрал в прокате 3 млрд руб, следует из данных портала Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинотеатрах.
Авто
Nissan показал «заряженные» версии Pathfinder и Qashqai
Японский автопроизводитель разработал две специальные версии кроссоверов Nissan Pathfinder и Qashqai, получившие название N-Treck и N-Sport соответственно.