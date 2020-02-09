Курс биткоина в воскресенье впервые с октября прошлого года преодолел психологический рубеж в $10 тыс. Об этом свидетельствуют данные электронной криптовалютной биржи Coindesk. По состоянию на 15:42 мск курс биткоина составил $10,145 (повышение на 3,27%).

Биткоин превысил отметку в $10 тыс. впервые с октября 2019 года

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Армия и оружие НАТО обвиняет Россию в преследовании спутников США Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что НАТО затевает опасную игру по распространению оперативной деятельности на космическую среду и киберпространство, напоминает RT.