Экономика
ТАССБиткоин превысил отметку в $10 тыс. впервые с октября 2019 года
Курс биткоина в воскресенье впервые с октября прошлого года преодолел психологический рубеж в $10 тыс. Об этом свидетельствуют данные электронной криптовалютной биржи Coindesk. По состоянию на 15:42 мск курс биткоина составил $10,145 (повышение на 3,27%).
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Дубль Дзюбы принес «Зениту» волевую победу над ЦСКА
Петербургский "Зенит" переиграл московский ЦСКА в товарищеском матче.
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Джон Джонс защитил титул чемпиона UFC, победив Доминика Рейеса
В Хьюстоне завершился турнир UFC 247, главным событием которого стал бой за титул в полутяжелой весовой категории.
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Гражданин Украины заразился коронавирусом на судне Diamond Princess
Число заболевших коронавирусом 2019-nCoV на круизном лайнере Diamond Princess, стоящего на карантине в Иокогаме, продолжает расти.
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Посол Китая ответил на сообщения об искусственной природе коронавируса
Посол Китая в США Цуй Тянькай назвал бредом слухи о том, что новый коронавирус является биологическим оружием.
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Украина решила принудительно не призывать юношей в армию в 2020 году
Украинский министр обороны Андрей Загороднюк объявил, что в 2020 году юношей, которым 18 и 19 лет, не будут принудительно забирать в армию, передает "Интерфакс".
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Под Казанью при крушении вертолета погиб депутат Айрат Хайруллин
Под Казанью при крушении вертолета погиб депутат Госдумы (член партии «Единая Россия»), зампредседателя думского комитета по аграрным вопросам Айрат Хайруллин, сообщают «РИА Новости», ТАСС и РБК со ссылкой на источники.
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Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кузбассе увеличилось до 23
Число пострадавших при столкновении автобуса и грузовика в Яшкинском районе Кемеровской области выросло до 22 человек.
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Россия и Белоруссия договорились о поставках нефти и газа
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В челябинской Ужёвке власти решили закрыть карантинный пункт по коронавирусу, в котором находятся шестеро граждан Китая.
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МОК и IIHF готовы принять условия НХЛ для участия игроков в ОИ-2022
Международный олимпийский комитет и Международная федерация хоккея готовы выполнить требования НХЛ, чтобы заключить сделку с лигой, которая позволит игрокам принять участие в Олимпийских играх 2022 года в Пекине, сообщает РИА Новости.
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Женщина сообщила, что ее избили несколько мужчин. Но вместе с тем пострадавшая была сильно пьяна и ей было трудно изъясняться.
Армия и оружие
Сирийская армия пошла в наступление в Идлибе
"Передовые силы сирийской армии, наступающие из восточной части Идлиба, соединились с подразделениями, двигавшимися со стороны юго-западных окрестностей Алеппо", – говорится в заявлении вооруженных сил.
Общество
На «Ленфильме» сорвали съемки клипа Pussy Riot
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Принц Гарри не хочет, чтобы сын Арчи повторил его судьбу
По словам Гарри, решение о сложении полномочий старших членов королевской семьи было очень трудным для него и Меган, однако он не сожалеет о нем, так как хочет защитить свою семью.
Армия и оружие
Тайвань попытался перехватить военные самолеты Китая
ВВС Тайваня предприняли попытку перехватить военные самолеты Китая, сообщила военная администрация острова.
Экономика
Лукашенко уехал из Сочи без скидки на нефть
Как прошла встреча президентов в Сочи Переговоры между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко начались утром 7 февраля в Сочи и шли весь день.
Происшествия
В Петербурге из Невы достали тело пропавшей в январе девушки
Спасатели обнаружили тело девушки, которая пропала в Санкт-Петербурге в конце января. Её нашли в Неве в районе набережной лейтенанта Шмидта.
Происшествия
В Петербурге арестовали политолога по делу о мошенничестве
Пушкинский районный суд Петербурга арестовал политолога Александра Ольшевского по делу о мошенничестве.
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Массовые беспорядки произошли на юге Казахстана
Причиной беспорядков стал бытовой конфликт, объявил сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Культура
Скончался композитор Сергей Слонимский
Народный артист РСФСР, один из крупнейший российских композиторов скончался в Санкт-Петербурге на 88 году жизни, сообщили в Союзе композиторов России.
Наука
Финиковые пальмы вырастили из семян возрастом 2 тыс. лет
Политика
Пушков отреагировал на заявление экс-президента Польши о репарациях
Заявления замглавы МИД Польши Павла Яблонского о «безоговорочном» праве Варшавы на выплаты за нанесенный во время Второй мировой войны «ущерб» со стороны РФ, раскритиковал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
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Новые причины возникновения рака раскрыли ученые
Ученым удалось раскрыть новые механизмы и генетические мутации, способствующие развитию заболевания.
Общество
Власти Китая дали новому коронавирусу временное название NCP
Власти Китая дали новому коронавирусу временное наименование NCP (пневмония, вызываемая новым типом коронавируса).
Кино
«Холоп» первым из российских фильмов собрал в прокате ₽3 млрд
Фильм «Холоп» режиссера Клима Шипенко собрал в прокате 3 млрд руб, следует из данных портала Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинотеатрах.