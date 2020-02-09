Экономика

ТАССТАССБиткоин превысил отметку в $10 тыс. впервые с октября 2019 года

Курс биткоина в воскресенье впервые с октября прошлого года преодолел психологический рубеж в $10 тыс. Об этом свидетельствуют данные электронной криптовалютной биржи Coindesk. По состоянию на 15:42 мск курс биткоина составил $10,145 (повышение на 3,27%).
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Стоимость биткоина впервые с октября превысила десять тысяч долларов

РИА Новости07:46

Биткоин превысил отметку в $10 тыс. впервые с октября 2019 года

ТАСС08:01

Стоимость биткоина превысила отметку в $10 тысяч

RT на русском07:27

Цена биткойна преодолела отметку $10 тысяч

Коммерсантъ08:11

Стоимость биткоина впервые с октября превысила психологическую отметку в $10 тысяч

ПРАЙМ07:47

Цена биткоина превысила 10 тысяч долларов

РЕН ТВ07:25

Биткойн впервые с октября преодолел психологическую отметку в $10 000

Ведомости07:31
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Гражданин Украины заразился коронавирусом на судне Diamond Princess

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Посол Китая ответил на сообщения об искусственной природе коронавируса

Посол Китая в США Цуй Тянькай назвал бредом слухи о том, что новый коронавирус является биологическим оружием.
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Украинский министр обороны Андрей Загороднюк объявил, что в 2020 году юношей, которым 18 и 19 лет, не будут принудительно забирать в армию, передает "Интерфакс".
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Под Казанью при крушении вертолета погиб депутат Айрат Хайруллин

Под Казанью при крушении вертолета погиб депутат Госдумы (член партии «Единая Россия»), зампредседателя думского комитета по аграрным вопросам Айрат Хайруллин, сообщают «РИА Новости», ТАСС и РБК со ссылкой на источники.
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Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кузбассе увеличилось до 23

Число пострадавших при столкновении автобуса и грузовика в Яшкинском районе Кемеровской области выросло до 22 человек.
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Россия и Белоруссия договорились о поставках нефти и газа

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Пассажиры рассказали о жесткой посадке самолета в Коми

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Под Челябинском закрывают карантинный пункт после протестов жителей

В челябинской Ужёвке власти решили закрыть карантинный пункт по коронавирусу, в котором находятся шестеро граждан Китая.
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Международный олимпийский комитет и Международная федерация хоккея готовы выполнить требования НХЛ, чтобы заключить сделку с лигой, которая позволит игрокам принять участие в Олимпийских играх 2022 года в Пекине, сообщает РИА Новости.
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В Киеве за русский язык жестоко избили женщину

Женщина сообщила, что ее избили несколько мужчин. Но вместе с тем пострадавшая была сильно пьяна и ей было трудно изъясняться.
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Армия и оружие

Сирийская армия пошла в наступление в Идлибе

"Передовые силы сирийской армии, наступающие из восточной части Идлиба, соединились с подразделениями, двигавшимися со стороны юго-западных окрестностей Алеппо", – говорится в заявлении вооруженных сил.
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На «Ленфильме» сорвали съемки клипа Pussy Riot

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Юристы рекомендуют пенсионерам снимать всю пенсию с банковских карт

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Тайвань попытался перехватить военные самолеты Китая

ВВС Тайваня предприняли попытку перехватить военные самолеты Китая, сообщила военная администрация острова.
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Лукашенко уехал из Сочи без скидки на нефть

Как прошла встреча президентов в Сочи Переговоры между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко начались утром 7 февраля в Сочи и шли весь день.
РБК 11:52
Происшествия

В Петербурге из Невы достали тело пропавшей в январе девушки

Спасатели обнаружили тело девушки, которая пропала в Санкт-Петербурге в конце января. Её нашли в Неве в районе набережной лейтенанта Шмидта.
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Происшествия

В Петербурге арестовали политолога по делу о мошенничестве

Пушкинский районный суд Петербурга арестовал политолога Александра Ольшевского по делу о мошенничестве.
РИА Новости 04:31
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Массовые беспорядки произошли на юге Казахстана

Причиной беспорядков стал бытовой конфликт, объявил сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
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Культура

Скончался композитор Сергей Слонимский

Народный артист РСФСР, один из крупнейший российских композиторов скончался в Санкт-Петербурге на 88 году жизни, сообщили в Союзе композиторов России.
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Финиковые пальмы вырастили из семян возрастом 2 тыс. лет

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Пушков отреагировал на заявление экс-президента Польши о репарациях

Заявления замглавы МИД Польши Павла Яблонского о «безоговорочном» праве Варшавы на выплаты за нанесенный во время Второй мировой войны «ущерб» со стороны РФ, раскритиковал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
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Новые причины возникновения рака раскрыли ученые

Ученым удалось раскрыть новые механизмы и генетические мутации, способствующие развитию заболевания.
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Власти Китая дали новому коронавирусу временное название NCP

Власти Китая дали новому коронавирусу временное наименование NCP (пневмония, вызываемая новым типом коронавируса).
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«Холоп» первым из российских фильмов собрал в прокате ₽3 млрд

Фильм «Холоп» режиссера Клима Шипенко собрал в прокате 3 млрд руб, следует из данных портала Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинотеатрах.
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