Экономика
ТАССБиткоин превысил отметку в $10 тыс. впервые с октября 2019 года
Курс биткоина в воскресенье впервые с октября прошлого года преодолел психологический рубеж в $10 тыс. Об этом свидетельствуют данные электронной криптовалютной биржи Coindesk. По состоянию на 15:42 мск курс биткоина составил $10,145 (повышение на 3,27%).
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Футбол
Смолов попал в стартовый состав «Сельты» на матч с «Севильей»
Российский нападающий «Сельты» Федор Смолов может сыграть в матче 23-го тура чемпионата Испании против «Севильи».
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Сергей Семак — о лимите на легионеров: «Зенит» не сможет выпускать оптимальный состав
Питерский клуб одержал победу со счетом 3:2. По словам Семака, "Зенит" не сможет выпускать оптимальный состав из-за лимита на легионеров.
Общество
Под Челябинском закрывают карантинный пункт после протестов жителей
В челябинской Ужёвке власти решили закрыть карантинный пункт по коронавирусу, в котором находятся шестеро граждан Китая.
Происшествия
В Петербурге из Невы достали тело пропавшей в январе девушки
Спасатели обнаружили тело девушки, которая пропала в Санкт-Петербурге в конце января. Её нашли в Неве в районе набережной лейтенанта Шмидта.
Спорт
Российские гимнастки победили на московском этапе серии Гран-при
Российские гимнастки победили во всех упражнениях на московском этапе серии Гран-при.
Футбол
«Шеффилд Юнайтед» обыграл «Борнмут» и поднялся на пятое место в АПЛ
«Шеффилд Юнайтед» дома одержал победу над «Борнмутом» (2:1) в матче 26-го тура чемпионата Англии.
Общество
На Великобританию обрушился сильнейший шторм
Самый сильный за семь лет шторм в Великобритании привел к закрытию мостов, перекрытиям дорог, отмене авиарейсов и переносу спортивных соревнований.
Фигурное катание
Загитова лишилась первого места в рейтинге лучших фигуристок мира
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Юниорская сборная России U17 победила Чехию на Турнире пяти наций
Юниорская сборная России U17 обыграла Чехию со счётом 4:3 в матче Турнира пяти наций, который проходит в Уфе.
Армия и оружие
Украина решила принудительно не призывать юношей в армию в 2020 году
Украинский министр обороны Андрей Загороднюк объявил, что в 2020 году юношей, которым 18 и 19 лет, не будут принудительно забирать в армию, передает "Интерфакс".
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кузбассе увеличилось до 23
Число пострадавших при столкновении автобуса и грузовика в Яшкинском районе Кемеровской области выросло до 22 человек.
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Джон Джонс защитил титул чемпиона UFC, победив Доминика Рейеса
В Хьюстоне завершился турнир UFC 247, главным событием которого стал бой за титул в полутяжелой весовой категории.
Хоккей
Сборная Казахстана по хоккею осталась без ОИ-2022, уступив Польше
Сборная Казахстана по хоккею проиграла команде Польши в матче третьего квалификационного этапа Олимпийских игр-2022 и не выступит на зимней Олимпиаде в Пекине.
Общество
Самолет Boeing преодолел скорость звука благодаря урагану Сиара
Самолет Boeing 747-400, принадлежащий British Airways (BA) и выполнявший рейс Нью-Йорк—Лондон, установил рекорд скорости для гражданской авиации, которую уже не обслуживают сверхзвуковые самолеты.
Общество
Первый украинец заразился китайским коронавирусом
Украинец заразился коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess в Японии.
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Касатонов» испытал комплекс РЭБ в Баренцевом море
Фрегат Северного флота «Адмирал флота Касатонов» провёл этап государственных испытаний в Баренцевом море, экипаж отработал постановку пассивных помех и ложных целей комплексами радиоэлектронной борьбы.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
Кино
«Холоп» первым из российских фильмов собрал в прокате ₽3 млрд
Фильм «Холоп» режиссера Клима Шипенко собрал в прокате 3 млрд руб, следует из данных портала Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинотеатрах.
Общество
Посол Китая ответил на сообщения об искусственной природе коронавируса
Посол Китая в США Цуй Тянькай назвал бредом слухи о том, что новый коронавирус является биологическим оружием.
Общество
Ученые определили сроки пика распространения коронавируса
Специалисты считают, что коронавирус достигнет своего пика во второй половине февраля.
Происшествия
Пассажиры рассказали о жесткой посадке самолета в Коми
Космос
В феврале рядом с Землей пролетит астероид
Политика
Песков прокомментировал слова Лукашенко о «моменте истины»
Политика
Саркисян назначил референдум по отставке членов КС Армении на 5 апреля
Референдум по досрочной отставке членов и председателя Конституционного суда (КС) Армении назначен на 5 апреля.
Политика
Посольство РФ обвинило Норвегию в нарушении Договора о Шпицбергене
Футбол
«Локомотив» по пенальти переиграл «Ростов» на турнире в Катаре
Московский "Локомотив" в серии послематчевых пенальти обыграл "Ростов" в матче третьего тура товарищеского турнира в Катаре.
Общество
Ливни в Австралии потушили горевший 74 дня лес и вызвали подтопления
Масштабные лесные пожары начались на восточном побережье Австралии в середине октября 2019 года.
Шоу-бизнес
Джонни Депп показал суду 87 видео с нападающей Эмбер Херд
Джонни Депп показал в суде 87 записей с камер видеонаблюдения, на которых показал агрессивное поведение своей бывшей жены Эмбер Херд.