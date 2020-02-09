Экономика

ТАССТАССБиткоин превысил отметку в $10 тыс. впервые с октября 2019 года

Курс биткоина в воскресенье впервые с октября прошлого года преодолел психологический рубеж в $10 тыс. Об этом свидетельствуют данные электронной криптовалютной биржи Coindesk. По состоянию на 15:42 мск курс биткоина составил $10,145 (повышение на 3,27%).
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Стоимость биткоина впервые с октября превысила десять тысяч долларов

РИА Новости07:46

Биткоин превысил отметку в $10 тыс. впервые с октября 2019 года

ТАСС08:01

Стоимость биткоина превысила отметку в $10 тысяч

RT на русском07:27

Цена биткойна преодолела отметку $10 тысяч

Коммерсантъ08:11

Стоимость биткоина впервые с октября превысила психологическую отметку в $10 тысяч

ПРАЙМ07:47

Цена биткоина превысила 10 тысяч долларов

РЕН ТВ07:25

Биткойн впервые с октября преодолел психологическую отметку в $10 000

Ведомости07:31
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 12:57, Ашберн
Футбол

Смолов попал в стартовый состав «Сельты» на матч с «Севильей»

Российский нападающий «Сельты» Федор Смолов может сыграть в матче 23-го тура чемпионата Испании против «Севильи».
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Сергей Семак — о лимите на легионеров: «Зенит» не сможет выпускать оптимальный состав

Питерский клуб одержал победу со счетом 3:2. По словам Семака, "Зенит" не сможет выпускать оптимальный состав из-за лимита на легионеров.
Bookmaker-ratings.ru 12:30
Общество

Под Челябинском закрывают карантинный пункт после протестов жителей

В челябинской Ужёвке власти решили закрыть карантинный пункт по коронавирусу, в котором находятся шестеро граждан Китая.
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Происшествия

В Петербурге из Невы достали тело пропавшей в январе девушки

Спасатели обнаружили тело девушки, которая пропала в Санкт-Петербурге в конце января. Её нашли в Неве в районе набережной лейтенанта Шмидта.
RT на русском 11:15
Спорт

Российские гимнастки победили на московском этапе серии Гран-при

Российские гимнастки победили во всех упражнениях на московском этапе серии Гран-при.
Вести ФМ 10:22
Футбол

«Шеффилд Юнайтед» обыграл «Борнмут» и поднялся на пятое место в АПЛ

«Шеффилд Юнайтед» дома одержал победу над «Борнмутом» (2:1) в матче 26-го тура чемпионата Англии.
Спорт-Экспресс 10:55
Общество

На Великобританию обрушился сильнейший шторм

Самый сильный за семь лет шторм в Великобритании привел к закрытию мостов, перекрытиям дорог, отмене авиарейсов и переносу спортивных соревнований.
РИА Новости 08:55
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Загитова лишилась первого места в рейтинге лучших фигуристок мира

РИА Новости вчера в 12:56
Хоккей

Юниорская сборная России U17 победила Чехию на Турнире пяти наций

Юниорская сборная России U17 обыграла Чехию со счётом 4:3 в матче Турнира пяти наций, который проходит в Уфе.
Чемпионат вчера в 11:34
Армия и оружие

Украина решила принудительно не призывать юношей в армию в 2020 году

Украинский министр обороны Андрей Загороднюк объявил, что в 2020 году юношей, которым 18 и 19 лет, не будут принудительно забирать в армию, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 10:12
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кузбассе увеличилось до 23

Число пострадавших при столкновении автобуса и грузовика в Яшкинском районе Кемеровской области выросло до 22 человек.
ТАСС 07:18
Единоборства

Джон Джонс защитил титул чемпиона UFC, победив Доминика Рейеса

В Хьюстоне завершился турнир UFC 247, главным событием которого стал бой за титул в полутяжелой весовой категории.
Российская газета 02:01
Хоккей

Сборная Казахстана по хоккею осталась без ОИ-2022, уступив Польше

Сборная Казахстана по хоккею проиграла команде Польши в матче третьего квалификационного этапа Олимпийских игр-2022 и не выступит на зимней Олимпиаде в Пекине.
РИА Новости 09:04
Футбол

«Зенит» обыграл «Ленинградец» во втором за день контрольном матче

РИА Новости 12:07
Общество

Самолет Boeing преодолел скорость звука благодаря урагану Сиара

Самолет Boeing 747-400, принадлежащий British Airways (BA) и выполнявший рейс Нью-Йорк—Лондон, установил рекорд скорости для гражданской авиации, которую уже не обслуживают сверхзвуковые самолеты.
Коммерсантъ 11:12
Общество

Первый украинец заразился китайским коронавирусом

Украинец заразился коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess в Японии.
Lenta.ru 11:41
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Касатонов» испытал комплекс РЭБ в Баренцевом море

Фрегат Северного флота «Адмирал флота Касатонов» провёл этап государственных испытаний в Баренцевом море, экипаж отработал постановку пассивных помех и ложных целей комплексами радиоэлектронной борьбы.
RT на русском 08:22
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
РИА Новости 07 февраля в 12:04
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«Холоп» первым из российских фильмов собрал в прокате ₽3 млрд

Фильм «Холоп» режиссера Клима Шипенко собрал в прокате 3 млрд руб, следует из данных портала Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинотеатрах.
РБК 09:55
Общество

Посол Китая ответил на сообщения об искусственной природе коронавируса

Посол Китая в США Цуй Тянькай назвал бредом слухи о том, что новый коронавирус является биологическим оружием.
РИА Новости 12:10
Общество

Ученые определили сроки пика распространения коронавируса

Специалисты считают, что коронавирус достигнет своего пика во второй половине февраля.
Газета.Ru 08:17
Происшествия

Пассажиры рассказали о жесткой посадке самолета в Коми

РИА Новости 08:38
Космос

В феврале рядом с Землей пролетит астероид

Подмосковье Сегодня 07 февраля в 09:07
Политика

Песков прокомментировал слова Лукашенко о «моменте истины»

RT на русском 08:59
Политика

Саркисян назначил референдум по отставке членов КС Армении на 5 апреля

Референдум по досрочной отставке членов и председателя Конституционного суда (КС) Армении назначен на 5 апреля.
RT на русском 12:18
Происшествия

МВД Казахстана назвало дорожный конфликт причиной беспорядков

РИА Новости 03:25
Политика

Посольство РФ обвинило Норвегию в нарушении Договора о Шпицбергене

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Футбол

«Локомотив» по пенальти переиграл «Ростов» на турнире в Катаре

Московский "Локомотив" в серии послематчевых пенальти обыграл "Ростов" в матче третьего тура товарищеского турнира в Катаре.
Газета.Ru 12:07
Общество

Ливни в Австралии потушили горевший 74 дня лес и вызвали подтопления

Масштабные лесные пожары начались на восточном побережье Австралии в середине октября 2019 года.
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Джонни Депп показал суду 87 видео с нападающей Эмбер Херд

Джонни Депп показал в суде 87 записей с камер видеонаблюдения, на которых показал агрессивное поведение своей бывшей жены Эмбер Херд.
Pravda.Ru вчера в 03:48
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