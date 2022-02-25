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Биткоин растет более чем на 11 процентов в ходе торговой сессии 25 февраля

Биткоин продемонстрировал рост на 11,20 процента в ходе торговой сессии 25 февраля.
ФАН
О повышении курса криптовалюты стало известно из данных площадки Coindesk
 на 8:22 по Московскому времени.
Сахалин и Курилы
Биткойн является децентрализованной системой одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн.
Московский Комсомолец
Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы.
ТАСС

Подробнее о событии

Биткоин растет более чем на 11 процентов в ходе торговой сессии 25 февраля
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