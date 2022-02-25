ФАНБиткоин растет более чем на 11 процентов в ходе торговой сессии 25 февраляБиткоин продемонстрировал рост на 11,20 процента в ходе торговой сессии 25 февраля.ФАНО повышении курса криптовалюты стало известно из данных площадки Coindesk на 8:22 по Московскому времени.Сахалин и КурилыБиткойн является децентрализованной системой одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн.Московский КомсомолецПик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы.ТАССЧитать далееСвернутьФАНФАНЭкономика сегодняАпралСахалин и КурилыМИР 24Подробнее о событииБиткоин растет более чем на 11 процентов в ходе торговой сессии 25 февраляФАН23:11Coindesk: биткоин вырос более чем на 11%Экономика сегодня23:59Биткойн вырос более чем на 11%Московский Комсомолец23:23На фоне событий на Украине, биткоин вырос более чем на 11%Апрал00:07Биткойн растет более чем на 10%ТАСС23:05Биткоин вырос более чем на 11% после падения наканунеМИР 2423:00Цена биткоина выросла более чем на 11%RT на русском22:53Показать ещёОценить17Поделиться