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Общество

Биткоин резко подорожал после встречи Илона Маска с майнерами

Сегодня, 25 мая, биткоин резко вырос на фоне встречи, которую генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск провел с североамериканскими майнерами биткоина.
РБК
Бизнесмен обсуждал с представителями индустрии использование источников возобновляемой энергии.
РБК
Последний раз главная криптовалюта обновляла максимум 14 мая на отметке $64,3 тыс.
РБК
Для биткоина наступил черный день, криптовалюта потеряла в цене около 30%, за ним устремились почти все основные конкуренты.
Российская газета
РБК
Финтолк
Блокчейн24
3DNews
Рамблер

С чего всё началось

По его словам
, майнеры согласились сформировать Совет по майнингу биткоинов «для содействия прозрачности энергопотребления и ускорения инициатив по устойчивому развитию во всем мире».

Подробнее о событии

Биткоин требует энергии

Российская газета18:22

Завтрак инвестора: обвал облигаций Белоруссии, взлет биткоина

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РБКвчера в 13:00

Илон Маск и американские майнеры биткоина хотят сделать криптовалюту стабильной

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После инцидента с пассажирским самолетом, вынужденным экстренно сесть в аэропорту Минска, многие страны ЕС ограничили полеты белорусских авиакомпаний, а европейские перевозчики стали облетать территорию страны.
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