Биткоин резко подорожал после встречи Илона Маска с майнерами
Сегодня, 25 мая, биткоин резко вырос на фоне встречи, которую генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск провел с североамериканскими майнерами биткоина.
Для биткоина наступил черный день, криптовалюта потеряла в цене около 30%, за ним устремились почти все основные конкуренты.
С чего всё началось
По его словам
, майнеры согласились сформировать Совет по майнингу биткоинов «для содействия прозрачности энергопотребления и ускорения инициатив по устойчивому развитию во всем мире».