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Биткоин резко упал в цене из-за нового штамма коронавируса

Биткоин 27 ноября стоил $53,55 тыс., то есть меньше всего с начала октября.
Газета.Ru
По информации Coin Metrics, биткойн потерял 8% всего за 24 часа.
РЕН ТВ
Цена криптовалюты упала на 20% с исторического максимума в $69 тысяч, который был достигнут ранее в ноябре.
ПРАЙМ
Телеканал обращает внимание на тот факт, что пятницу 26 ноября — в день, когда Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала новый штамм коронавируса — мировые фондовые рынки упали.
РЕН ТВ

Подробнее о событии

CNBC сообщил о падении цены биткоина из-за нового штамма COVID-19 на 20% - до $53,6 тысячи
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Биткоин резко упал в цене из-за нового штамма коронавируса
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