Газета.RuБиткоин резко упал в цене из-за нового штамма коронавирусаБиткоин 27 ноября стоил $53,55 тыс., то есть меньше всего с начала октября.Газета.RuПо информации Coin Metrics, биткойн потерял 8% всего за 24 часа.РЕН ТВЦена криптовалюты упала на 20% с исторического максимума в $69 тысяч, который был достигнут ранее в ноябре.ПРАЙМТелеканал обращает внимание на тот факт, что пятницу 26 ноября — в день, когда Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала новый штамм коронавируса — мировые фондовые рынки упали.РЕН ТВЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuРЕН ТВИнвест-ФорсайтПодробнее о событииCNBC сообщил о падении цены биткоина из-за нового штамма COVID-19 на 20% - до $53,6 тысячиПРАЙМ23:40Курс биткоина обвалился из-за коронавирусаМосковский Комсомолец22:53Рынок рухнул из-за нового штамма коронавирусаИнвест-Форсайт26 ноября в 09:41Биткойн резко упал в цене из-за нового штамма коронавируса «омикрон»РЕН ТВ21:47Биткоин резко упал в цене из-за нового штамма коронавирусаГазета.Ru21:18CNBC: цена биткоина 27 ноября рухнула до 53,6 тысячи долларов из-за нового штамма COVID-19Lenta.ru22:33Показать ещёОценить8Поделиться