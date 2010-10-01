Финансы

РБКРБКБиткоин, рубль и акции подорожали. Во что еще не поздно инвестировать

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Мартовское падение на фондовом рынке затронуло и криптовалюты. Цена биткоина снижалась с $8100 до $3800.
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Общество

Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия

REGNUM 07:42
1K
Политика

Посольство России уведомили о высылке двух дипломатов из Чехии

«Посольством Российской Федерации в Чешской Республике получена нота МИД Чехии с уведомлением о высылке двух сотрудников российской дипмиссии», — говорится в сообщении в Facebook.
RT на русском 08:36
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Шоу-бизнес

Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей

Американская модель Кайли Дженнер возглавила список самых высокооплачиваемых звезд 2020 года от Forbes.
Газета.Ru вчера в 13:10
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Армия и оружие

Северный флот следит за фрегатом ВМС Франции в Баренцевом море

RT на русском 10:31
Политика

Почти половина украинцев сочла страну находящейся на грани раскола

Почти половина опрошенных Киевским международным институтом социологии украинцев сочла свою страну находящейся на грани раскола.
Lenta.ru 08:27
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Здоровье

Дмитрий Азаров лично оценит ситуацию с коронавирусом в Тольятти

Самара, 5 июня 2020, 14:25 — REGNUM Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прибыл в Тольятти, чтобы досконально разобраться с ситуацией по распространению коронавируса в этом городе.
REGNUM 07:25
1
Здоровье

Недорогой препарат для желудка избавил пациентов от коронавируса

Недорогой препарат, который применяется для лечения расстройств ЖКТ, «Фамотидин» может быть очень полезным для лечения коронавируса.
ToDay News Ufa 09:53
60
Армия и оружие

Постпред России при ОБСЕ: Украина готовится к наступлению на Донбассе

Украина готовится к наступательным военным действиям в Донбассе, для чего активно наращивает военную мощь вдоль линии разграничения конфликтующих сторон.
Евразия Daily 00:11
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Политика

В Раде зарегистрировали постановление об отставке главы МВД

Депутаты Верховной рады зарегистрировали в парламенте постановление об отставке министра внутренних дела Украины Арсена Авакова, собрав 55 подписей.
ТАСС 10:21
Политика

В Германии допустили введение штрафных пошлин на американский газ

Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США в случае продолжения давления на проект газопровода «Северный поток — 2». Об этом РИА Новости заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст.
RT на русском 08:56
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Общество

Прохоров вступился за Потанина после ЧП в Норильске

Миллиардер Михаил Прохоров считает, что призывы к смене собственника «Норникеля» и национализации компании – это серьезная угроза для всех частных компаний в России.
Ведомости 04:51
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Политика

В Госдепе призвали Россию «убраться с Ближнего Востока»

Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке "деструктивную роль" и должна "убираться" оттуда.
Известия вчера в 22:46
2,2K
Политика

Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России

Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
3,8K
Политика

Трамп заявил, что эпидемия коронавируса в США почти закончилась

Президент США Дональд Трамп считает, что эпидемия коронавируса в стране практически закончилась.
РИА Новости 10:56
Общество

Голикова призвала вузы готовиться к дистанционному обучению осенью

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что пока неясно, что ждет страну осенью в условиях распространения коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:01
10
Кино

Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов

Актер и режиссер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 10:50
1K
Энергетика

Минск направил письмо «Газпрому» с предложениями по поставкам газа

Минэнерго Белоруссии направило письмо "Газпрому" с предложениями условий поставок газа в республику в 2020 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу министерства.
Газета.Ru 02:52
98
Общество

Представитель ВОЗ заявила о выходе России на плато по коронавирусу

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис заявила, что Россия вышла на плато по коронавирусу.
Газета.Ru 06:55
306
Происшествия

В Магнитогорске нарушитель масочного режима избил полицейского

REGNUM 02:46
287
Общество

Генпрокуратура назвала причину ЧП в Норильске

Телеканал 360° 10:47
1
Политика

Польша завершила первый этап строительства канала в обход России

Evo-rus.com 08:49
166
Космос

Потенциально опасный астероид пролетит рядом с Землёй

НТВ 10:10
1
Космос

Зонду станции InSight удалось полностью зарыться в грунт

Ударный зонд автоматической станции InSight смог полностью зарыться в грунт с третьей попытки.
N+1 03:57
Общество

Города на побережье в Калининградской области откроют для посещений

Региональный оперативный штаб по контролю за новой коронавирусной инфекцией в Калининградской области откроет для въезда города на побережье Балтики.
Известия 10:44
2
Культура

Бардин объяснил неприятие россиянами ремейков советских мультфильмов

Взгляд.ру вчера в 14:10
7
Происшествия

Очевидец начала ЧП в Норильске: «Тянулась река топлива»

В окрестностях Норильска, где 29 мая на территории ТЭЦ-3, принадлежащей «Норильско-Таймырской энергетической компании», произошла разгерметизация резервуара, продолжается ликвидация утечки дизельного топлива.
Московский Комсомолец вчера в 13:03
Шоу-бизнес

Пелагея отрезала челку и помолодела на 20 лет

Звезда отстригла челку и помолодела на несколько лет. Новый и свежий образ восхитил фанатов певицы.
iReactor 05:19
26
Общество

В Минздраве заявили о переломе в ситуации с коронавирусом

Ситуацию с коронавирусом в России удалось переломить, несмотря на увеличение количества больных, заявил замминистра здравоохранения Евгений Камкин на круглом столе "Здравоохранение: возвращение в режим плановой работы".
РИА Новости 10:50
4
Футбол

Зарплата футболиста ФНЛ вызвала народный гнев россиян

Ранее Темников выступил против сокращения зарплат футболистов ФНЛ, поскольку они зарабатывают значительно меньше, чем игроки российской Премьер-лиги.
Vprognoze.ru 03:07
4
Политика

Путин отметил опасность принципа «после нас хоть потоп» для экологии

Президент России Владимир Путин во время совещания по экологии заявил о недопустимости жить по принципу «после нас хоть потоп».
RT на русском 09:22
285
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Норникель
Российская компания
Российская горно-металлургическая компания. В настоящее время «Норникель» объединяет группу предприятий, возглавляемую Публичным акционерным обществом «Горно-металлургическая компания «Норильский никель». Ранее основная часть современного «Норильского никеля» была известна как «Норильский горно-металлургический комбинат имени А. П. Завенягина».
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