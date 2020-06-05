Экономика
РБКБиткоин, рубль и акции подорожали. Во что еще не поздно инвестировать
Мартовское падение на фондовом рынке затронуло и криптовалюты. Цена биткоина снижалась с $8100 до $3800.
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Общество
Потанин пообещал устранить последствия ЧП в Норильске за счет компании
Глава "Норильского никеля" Владимир Потанин в ходе совещания по видеосвязи с президентом РФ Владимиром Путиным заверил, что для устранения последствий ЧП в Норильске, где произошел разлив нефтепродуктов, не потратят ни одного бюджетного рубля, все профинансируется за счет компании.
Газета.Ru 07:47
Общество
Соведущая Соловьева разошлась с ним во взглядах и уволилась
Ведущая телеканала «Спас» и радиостанции «Вести FM», соведущая Владимира Соловьева в передаче «Полный контакт» Анна Шафран сообщила, что ушла из программы.
Lenta.ru 03 июня в 11:14
Культура
Бардин объяснил неприятие россиянами ремейков советских мультфильмов
Взгляд.ру вчера в 14:10
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
Политика
Фетисов поблагодарил Бога за то, что его дочь учится в США
ФАН вчера в 19:59
Происшествия
Стали известны обстоятельства взрыва в жилом доме на юге Москвы
Причиной взрыва в многоквартирном жилом доме на юге Москвы могла стать пиротехника, которой увлекался житель квартиры.
Известия 08:19
Политика
Зюганов объяснил арест Платошкина «скатыванием к полицейщине»
«Скорее всего, арест Н.Н.Платошкина вызван нарастающим скатыванием властей к полицейщине, их стремлением заткнуть рот любым проявлениям недовольства», - полагает лидер КПРФ.
Национальная служба новостей 00:54
Общество
Умерла жена телеведущего Андрея Норкина
Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин в фейсбуке сообщил о смерти своей супруги Юлии.
РИА Новости 05:44
Общество
В ВОЗ заявили, что Россия достигла плато по коронавирусу
Россия делает огромное количество тестов, что замечательно.
РИА Новости 06:29
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая празднует свое 22-летие
Юлия покорила всех на чемпионате Европы в сезоне 2013/2014, став самой молодой чемпионкой, а после завоевала «золото» в командном первенстве Олимпиады.
LoginCasino.com 09:30
Политика
Два сотрудника посольства РФ в Чехии объявлены персонами нон грата
Прага, 5 июня 2020, 15:07 — REGNUM Два сотрудника посольства РФ в Чехии объявлены персонами нон грата.
REGNUM 08:07
Общество
Мосгорсуд сократил срок ареста журналиста Ильи Азара
Мосгорсуд сократил с 15 до 10 суток срок административного ареста журналисту «Новой газеты» и муниципальному депутату Илье Азару, сообщил правозащитный проект «Апология протеста».
Ведомости 07:21
Здоровье
Губернатор провел заседание оперативного штаба из Тольятти
Глава региона проводил совещание из Тольяттинской городской клинической больницы № 5. Напомним, на этой неделе глава региона также приезжал в Сызрань, где на тот момент ситуация с COVID-19 была наиболее тревожной: уровень заболеваемости более чем в 2 раза превышал средний по области.
Волжская коммуна 09:32
Политика
В Германии допустили введение штрафных пошлин на американский газ
Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США в случае продолжения давления на проект газопровода «Северный поток — 2». Об этом РИА Новости заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст.
RT на русском 08:56
Общество
Билл Гейтс назвал глупыми теории о чипировании людей
Американский предприниматель и основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей являются слишком глупыми, чтобы их опровергать.
Известия вчера в 23:12
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов переболел коронавирусом
Вестник Кавказа 02:45
Происшествия
На Кубани коронавирус выявлен у шестимесячного ребенка
В Гулькевичском районе за сутки зарегистрировано 15 случаев выявленных пациентов с коронавирусом, в Краснодаре - 14, а в Армавире заболели 10 человек.
Российская газета 04:23
Экономика
Сбербанк назвал быстрее всего восстанавливающиеся после пандемии города
Первым городом России, где активность потребителей практически вернулась на уровень, который был до начала пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, стало Кемерово.
РБК 09:52
Общество
В Нью-Йорке появились русскоязычные отряды для защиты от мародеров
Для защиты от мародеров и провокаторов в Бруклине были созданы отряды дружинников, патрулирующих местные улицы.
RuNews24.ru 03 июня в 19:49
Происшествия
В Краснодаре пластический хирург Алена Верди попала в больницу
В столице Кубани Ленинский районный суд перенес первое слушание по уголовному делу в отношении 37-летнего пластического хирурга Алены Верди, которая обвиняется в семи эпизодах оказания медицинских услуг, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью пациенток.
Российская газета 05:52
Культура
Sony выпустила кинематографичный ролик по The Last of Us Part II
В конце мая NEWS.ru рассказал, что Sony и студия Naughty Dog в рамках выпуска State of Play показали новый геймплей The Last of Us Part II.
News.ru 03 июня в 10:39
Политика
Путин отметил опасность принципа «после нас хоть потоп» для экологии
Президент России Владимир Путин во время совещания по экологии заявил о недопустимости жить по принципу «после нас хоть потоп».
RT на русском 09:22
Политика
Зеленский назначил нового главу Службы внешней разведки Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Службы внешней разведки (СВР) Валерия Кондратюка, говорится в указе главы государства, опубликованном 5 июня на сайте главы государства.
Известия 07:40
Здоровье
Лекарство от пищевых расстройств подошло для лечения коронавируса
Недорогое средство от расстройства пищеварения «Фамотидин» может быть эффективно для лечения коронавируса.
Русская Планета 08:11
Общество
В Москве ввели новый тип пропусков
Получить пропуск по-прежнему можно на портале mos.ru, по СМС или по телефону единой справочной службы Москвы: +7 (495) 777-77-77, сообщается на сайте мэрии.
РБК вчера в 11:57
Футбол
Опубликовано расписание матчей чемпионата Англии до 2 июля
Английская премьер-лига (АПЛ) представила расписание матчей до 2 июля. Календарь опубликован на официальном сайте турнира.
Газета.Ru 09:07
Общество
Депутат Госдумы Ионин сообщил, что заразился коронавирусом
Депутат Госдумы от "Справедливой России" Дмитрий Ионин сообщил, что заразился коронавирусом.
ТАСС 09:06