Мартовское падение на фондовом рынке затронуло и криптовалюты. Цена биткоина снижалась с $8100 до $3800.

Биткоин, рубль и акции подорожали. Во что еще не поздно инвестировать

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