Администрация Байдена намерена договариваться с Россией по ДСНВ

Салливан выразил уверенность, что Россия и США "смогут продвинуться в вопросах контроля над вооружениями и стратегической стабильности, разобраться с угрозой, которую несет для всего мира ядерное оружие".