BFM.ruБиткоин снижается более чем на 15%Биткоин в ходе торговой сессии 4 января снижался на 15,25%, в пике падая до отметки в 28,218 тысячи долларов, свидетельствуют данные портала CoinDesk.В источникеПРАЙМФАНLife.ruМосковский КомсомолецЭкономика сегодняГазета.RuРИА НовостиNewInformПрофильInc-news.ruMockva.ruLenta.ruРадио SputnikТелеканал 360°Znak.comNews.ruНациональная служба новостейПодробнее о событииЦена биткоина после рекордного роста опустилась ниже $30 000Forbes06:04Цена биткоина рухнулаLenta.ru06:00Биткоин обрушился до $28,5 тысМосковский Комсомолец05:33Биткоин приостановил падениеЭхо Москвы06:33Цена биткоина рухнула почти на 10% после рекордного ростаLife.ru05:10Биткоин дешевеет после обновления исторических максимумовПРАЙМ06:52Цена биткоина рухнула после рекордного ростаРИА Новости04:45Показать ещёОценить44КомментироватьПоделиться