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Биткоин снижается более чем на 15%

Биткоин в ходе торговой сессии 4 января снижался на 15,25%, в пике падая до отметки в 28,218 тысячи долларов, свидетельствуют данные портала CoinDesk.В источнике
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Forbes

Цена биткоина после рекордного роста опустилась ниже $30 000

Forbes06:04
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Цена биткоина рухнула

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Биткоин обрушился до $28,5 тыс

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Биткоин приостановил падение

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Цена биткоина рухнула почти на 10% после рекордного роста

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Биткоин дешевеет после обновления исторических максимумов

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Цена биткоина рухнула после рекордного роста

РИА Новости04:45

Администрация Байдена намерена договариваться с Россией по ДСНВ

Салливан выразил уверенность, что Россия и США "смогут продвинуться в вопросах контроля над вооружениями и стратегической стабильности, разобраться с угрозой, которую несет для всего мира ядерное оружие".
Администрация Байдена намерена договариваться с Россией по ДСНВ
Газета.Ru06:06

РУСАДА проведет расследование из-за массового снятия юниоров с «Ижевской винтовки»

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и Союз биатлонистов России (СБР) намерены расследовать обстоятельства массового снятия спортсменов-юниоров со спринтерских гонок на "Ижевской винтовке".
Газета.Ru06:57