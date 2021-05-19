Реальное времяБиткоин снизился более чем на 10%Стоимость биткоина в ходе торговой сессии снизилась на 10,55%, до $40,4 тысячи. Об этом говорят данные CoinDesk.В источникеВидеоФотоИнтересное видеоИзвестияИнфоросSmotrim.ruГородовойМосква 24ГородовойRT на русскомИзвестияLife.ruДума ТВГородовойГородовойSmotrim.ruГородовойГородовойТелеканал 360°РБКМоя Москва.онлайнPiter.tvПодробнее о событииЗавтрак инвестора: Биткоин обвалилсяРамблер04:52Биткоин потерял более 13% стоимости на биржевых торгахЭкономика сегодня02:14Стоимость биткоина упала более чем на 10%REGNUM01:05Биткоин упал в цене более чем на 10%Life.ru01:04Стоимость биткоина снизилась более чем на 10%Известия00:45Биткоин снизился более чем на 10%Реальное время00:41Биткойн снижается более чем на 10%ТАСС00:13Показать ещёОценить43Поделиться