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Биткоин снизился более чем на 10%

Стоимость биткоина в ходе торговой сессии снизилась на 10,55%, до $40,4 тысячи. Об этом говорят данные CoinDesk.В источнике

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