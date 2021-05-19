Лавров сделал замечание прервавшему его корреспонденту Би-би-си

Лавров уже начал свою речь на пресс-конференции, когда к трибуне подошел журналист с микрофонами Би-би-си и «Радио свобода» (признано Минюстом России СМИ-иноагентом) и начал устанавливать их.