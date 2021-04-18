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Говорит Москва

Биткоин снизился более чем на 11%

14 апреля капитализация биткоина установила исторический рекорд. Тогда она превысила уровень в 1 трлн 200 млрд долларов. До этого единица криптовалюты подорожала до 63 850 долларов.В источнике
ФАН
Комсомольская правда

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Курс биткоина упал более чем на 11%

News.ru06:33

Курс биткоина упал на 11% и достиг $54,5 тысяч

Комсомольская правда06:13

Биткоин снизился более чем на 11%

Говорит Москва05:56

Стоимость биткоина упала на 11,5%

ФАН06:13

Биткойн снизился более чем на 11%

ТАСС05:48
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Citigroup объявила о планах выйти из розничного бизнеса в России

Как уточнили в пресс-службе банка, выход Citi из розничного бизнеса в России займет несколько лет, поэтому российский Ситибанк продолжит обслуживание клиентов в обычном режиме, его офисы и отделения закрывать не станут.
Экономика сегодня15 апреля в 11:27

Итальянский аналитик: Байден потребует от Путина геополитических уступок

Президент США Джо Байден хочет добиться геополитических уступок России, поэтому он использует тактику давления и устрашения, считает ведущий аналитик геополитического журнала Limes Дарио Фаббри.
Взгляд.ру06:28