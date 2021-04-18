Citigroup объявила о планах выйти из розничного бизнеса в России

Как уточнили в пресс-службе банка, выход Citi из розничного бизнеса в России займет несколько лет, поэтому российский Ситибанк продолжит обслуживание клиентов в обычном режиме, его офисы и отделения закрывать не станут.