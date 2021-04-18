Говорит МоскваБиткоин снизился более чем на 11%14 апреля капитализация биткоина установила исторический рекорд. Тогда она превысила уровень в 1 трлн 200 млрд долларов. До этого единица криптовалюты подорожала до 63 850 долларов.В источникеФАНКомсомольская правдаПодробнее о событииКурс биткоина упал более чем на 11%News.ru06:33Курс биткоина упал на 11% и достиг $54,5 тысячКомсомольская правда06:13Биткоин снизился более чем на 11%Говорит Москва05:56Стоимость биткоина упала на 11,5%ФАН06:13Биткойн снизился более чем на 11%ТАСС05:48Показать ещёОценить1Поделиться