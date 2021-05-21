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Экономика

Биткоин теряет 15% стоимости за сутки

Стоимость биткоина падает более чем на 15% за сутки, достигнув примерно 34 тысяч долларов, свидетельствуют данные портала CoinDesk.В источнике
Газета.Ru
РИА Новости
Московский Комсомолец
ФедералПресс
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ФАН
Телеканал 360°

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Стоимость биткоина опустилась до 34 тысяч долларов

Телеканал 360°19:50

Стоимость биткоина опустилась до 34,4 тысячи долларов

Московский Комсомолец18:50

Биткоин усилил снижение до 14%, опустившись до $34 тысяч

ПРАЙМ17:25

Курс биткоина снизился до 34,4 тысячи долларов

Национальная служба новостей18:35

Стоимость биткоина упала до 34 тысяч долларов

ФАН17:59

Курс биткоина обвалился до 34 тысяч долларов

Экономика сегодня18:39

Биткоин теряет 15% стоимости за сутки

Газета.Ru17:23
Интересное

ООО «Индустриальные машины». Современные решения для пожарной безопасности

Новая редакция ФНиП «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твёрдых полезных ископаемых», вступившая в силу 1 января 2021 года, ужесточила ряд правил, касающихся обеспечения пожарной безопасности на объектах добычи.
Журнал Глобусвчера в 04:40

Песков: санкции Киева лежат не в плоскости подготовки встречи Путина и Зеленского

Введение Украиной санкций против российских компаний и граждан лежит явно не в плоскости подготовки встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Коммерсантъвчера в 16:29

Paradox скоро может анонсировать Victoria 3

На презентации PDXCON, которая проходит с 21 по 23 мая, издательство Paradox Interactive представит глобальную стратегию Victoria 3. Анонс раньше срока опубликовали на форуме компании.
CyberSport.ruвчера в 06:25

Минпромторг предложил Маску обсудить строительство завода Tesla в России

Минпромторг РФ пригласил главу SpaceX и Tesla Илона Маска в Россию, чтобы обсудить строительство завода Tesla, с таким предложением министерство обратилось к бизнесмену в своем официальном Twitter-аккаунте.
РИА Новостивчера в 13:25

Посольство РФ в Боготе отвергло обвинения в причастности к кибератакам

Посольство России в Колумбии отвергло заявление министра обороны Колумбии о кибератаках, совершённых из России, а также попытках подстрекательства к насилию с российской стороны, сообщается в заявлении на странице дипмиссии в Twitter.
Интерфакс19:33

Шкуматов: всего три шага решат проблему аварийности такси и ОСАГО

За 2020 год уровень выплат при наступлении страховых случаев по ОСАГО в авариях с участием такси оказался в 2,2 раза выше среднерыночного, составив более 160% против 73,6%. Еще одна насущная проблема – большая доля водителей без полисов среди водителей данного сегмента.
Balakovo24.ru20 мая в 03:14