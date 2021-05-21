Шкуматов: всего три шага решат проблему аварийности такси и ОСАГО

За 2020 год уровень выплат при наступлении страховых случаев по ОСАГО в авариях с участием такси оказался в 2,2 раза выше среднерыночного, составив более 160% против 73,6%. Еще одна насущная проблема – большая доля водителей без полисов среди водителей данного сегмента.