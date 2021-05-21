Новая редакция ФНиП «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твёрдых полезных ископаемых», вступившая в силу 1 января 2021 года, ужесточила ряд правил, касающихся обеспечения пожарной безопасности на объектах добычи.
Введение Украиной санкций против российских компаний и граждан лежит явно не в плоскости подготовки встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Минпромторг РФ пригласил главу SpaceX и Tesla Илона Маска в Россию, чтобы обсудить строительство завода Tesla, с таким предложением министерство обратилось к бизнесмену в своем официальном Twitter-аккаунте.
Посольство России в Колумбии отвергло заявление министра обороны Колумбии о кибератаках, совершённых из России, а также попытках подстрекательства к насилию с российской стороны, сообщается в заявлении на странице дипмиссии в Twitter.
За 2020 год уровень выплат при наступлении страховых случаев по ОСАГО в авариях с участием такси оказался в 2,2 раза выше среднерыночного, составив более 160% против 73,6%. Еще одна насущная проблема – большая доля водителей без полисов среди водителей данного сегмента.