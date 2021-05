В The Last of Us Part II на PS5 стали доступны 60 FPS и быстрые загрузки

Sony выпустила крупный патч для The Last of Us Part II на PlayStation 5. Теперь игрокам на консоли нового поколения доступны два графических режима (30 FPS или 60 FPS), быстрые загрузки и улучшенные визуальные эффекты.